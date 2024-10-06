نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد عرض فيلم آل شنب في دور العرض السينمائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت شركة سينرجى عن موعد عرض فيلم آل شنب في دور العرض السينمائي، وشاركت البرومو التشويقي للفيلم عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام.

موعد عرض فيلم آل شنب في دور العرض السينمائي

ومن المقرر عرض فيلم آل شنب يوم 31 أكتوبر فى دور العرض السينمائى فى مصر والوطن العربى، العمل من بطولة الفنانة ليلي علوي ولبلبة.

آل شنب في مهرجان الجونة السينمائي

شارك فيلم آل شنب بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة فى مهرجان الجونة السينمائى العام الماضى بدورته السادسة، وحضر العديد من أبطاله العرض الخاص للفيلم،و منهم ليلى علوي، لبلبة، أسماء جلال، هيدي كرم، وخالد سرحان، وظهروا جميعًا بملابس باللون الأسود.

أبطال فيلم آل شنب

وفيلم آل شنب من بطولة ليلى علوي، لبلبة، سوسن بدر، هيدي كرم، أسماء جلال، محمود البزاوي، علي الطيب، حسن مالك، ابتهال الصريطي، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، وهبة يسري، والعمل من تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين، وينتمي الفيلم لنوعية الاعمال الاجتماعية الكوميدية، فيما كان يحمل في البداية اسم آل شلبي، لكن صناعه استقروا في النهاية على آل شنب، كاسم نهائي للفيلم.

قصة فيلم آل شنب

فيلم آل شنب تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة شنب، مما يضطر أفراد العائلة للسفر إلى الإسكندرية للمشاركة في إجراءات الجنازة والعزاء، ويجتمع كل أفراد العائلة لمدة 3 أيام سويًا ويمرون بالعديد من المواقف والمفارقات الكوميدية مع تتابع الأحداث.

أحدث أعمال ليلي علوي

ومن ناحية اخرى، تنتظر ليلي علوى فيلم المستريحة، ويدور الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، وتظهر ليلى خلاله بشخصية شاهيناز وتدخل في صراعات مع بيومي فؤاد من أجل الوصول إلى قطعة ألماس، فيما تستعين في مهمتها بأبنائها

اخر اعمال ليلي علوى

وكان اخر اعمال ليلي علوي هو فيلم جوازة توكسيك، بطولة بيومي فؤاد، محمد أنور، تامر هجرس، نسرين طافش، وملك قورة، تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، ويتناول قصة حب تجمع كريم الذي يلعب شخصيته محمد أنور وفريدة التي تجسد دورها ملك قورة، حيث يسعى كريم للزواج من فريدة، ولكن تواجههما العديد من الأزمات بسبب تدخل أسرة كريم وهما ليلى علوي التي تلعب دور والدته وبيومي فؤاد الذي يقدم دور والده.