نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل عرضه.. التفاصيل الكاملة لمسلسل "وتر حساس" لـ صبا مبارك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعرض مسلسل "وتر حساس" للفنانة صبا مبارك، على شاشة قناة "on”، يوم 27 أكتوبر الجاري، وذلك حسب ما أعلنه مؤلف العمل أمين جمال عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، ويعرض لكم "دوت الخليج الفني" خلال السطور التالية التفاصيل الكاملة للمسلسل.

أحداث مسلسل "وتر حساس"

المسلسل مكون من 45 حلقة، ويدور في إطار تشويقي رومانسي حول 3 سيدات، ويجسد تميم عبده دور والد إنجي المقدم ويظهر أحمد جمال سعيد بدور شقيقها، فيما تقدم عايدة فهمي دور والدة صبا وتظهر هاجر عفيفي بشخصية شقيقتها، ومن المقرر بدء التصوير المسلسل بعد العيد بأسبوعين.

أبطال وصناع مسلسل "وتر حساس"

ويضم مسلسل "وتر حساس" عدد كبير من الفنانين، أبرزهم:صبا مبارك، إنجي المقدم، محمد علاء، أحمد غزي، هيدي كرم، تميم عبده، أحمد عبدالوهاب، أحمد جمال سعيد، لبنى ونس، عايدة فهمي، محمد علي رزق، محمد العمروسي، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.

مسلسل وتر حساس

آخر أعمال صبا مبارك





ويذكر أن آخر أعمال الفنانة صبا مبارك الفنية، هو مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي 2024 بمسلسل "لحظة غضب"، وهو مكون من 15 حلقة، ويشاركها في بطلوة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجنايني.

أحداث مسلسل "لحظة غضب"

ودارت أحداث مسلسل “لحظة غضب” حول طباخة تدعى “يمنى” تواجه العديد من التحديات، خاصة بعد اختفاء شريف الذي سيقلب الأحداث رأسًا على عقب، مما يدفعها للبحث عنه.



ويستكشف المسلسل العلاقة الرومانسية المشوقة بين طرفين والتي تتخللها التشويق والمفاجآت، مع التركيز على السحر والدجل وفك الألغاز.