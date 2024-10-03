نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آية سماحة تكشف عن أحدث أعمالها السينمائية "ست أيام".. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت الفنانة آية سماحة، مساء اليوم الخميس، ضيفة في برنامج "أسرار النجوم"، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر إذاعة الراديو "نجوم إف إم"، وكشفت عن أحدث أعمالها السينمائية، والتي تحمل اسم "ست أيام" مع الفنان أحمد مالك.

وقالت "آية" عن تحضيرات الفيلم:"بنحضر دلوقتي لفيلم أنا وأحمد مالك، ومن إخراج كريم شعبان أول فيلم طويل ليه، الفيلم اسمه (ست أيام)، والفيلم مختلف جدًا وتجربة حلوة للمثل".

آخر أعمال آية سماحة

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة آية سماحة الفنية، هو مسلسل "عمر أفندي"، الذي تم عرضه مؤخرًا على شاشة قناة "ON"، والذي حقق نجاحا كبيرًا، طوال فترة عرضه.

أحداث مسلسل "عمر أفندي"

وتدور أحداث مسلسل عمر أفندي في إطار الإثارة والتشويق حول 3 شخصيات محورية يقدمها الفنان أحمد حاتم والفنانة رانيا يوسف والفنانة آية سماحة وتجمع أحمد حاتم قصة حب بآية سماحة خلال الأحداث وينتقل المخرج خلال الأحداث بين الفترتين المختلفتين في الزمن والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.





أبطال وصناع مسلسل "عمر أفندي"

ويضم مسلسل عمر أفندي عددًا كبيرًا من الفنانين أبرزهم الفنان أحمد حاتم، آية سماحة، مصطفى أبو سريع، محمد رضوان، والعمل من إخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وهو من تأليف مصطفى حمدي.