نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قناة MBC masr تقرر طرح مسلسل نقطة سودا لـ أحمد فهمي في هذا الموعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



قررت قناة MBC masr عرض مسلسل نقطة سودا لـ أحمد فهمي حيث نشرت ذلك مشيرة أن مواعيد عرضه من الأحد إلى الخميس بداية من يوم 5 نوفمبر.



قصة مسلسل نقطة سوداء



وتدور أحداث مسلسل نقطة سوداء لـ أحمد فهمي في إطار تشويقي رومانسي، ويتكون من 15 حلقة، تأليف محمد محرز وأمين جمال، وإخراج محمد أسامة.

أبطال مسلسل نقطة سوداء



يشارك في بطولة مسلسل نقطة سوداء، مجموعة من النجوم أبرزهم: أحمد فهمي، ناهد السباعي، وفاء عامر، سوسن بدر، سارة سلامة، نضال الشافعي، أحمد خالد صالح، سماح أنور، هاجر أحمد، هدى الإتربي، أحمد بدير، أحمد مجدي، أشرف عبد الغفور، ومازن عبد الناصر، ومن تأليف أمين جمال وإخراج محمد أسامة.



أحدث أعمال أحمد فهمي



ومن ناحية اخري، يحضر الفنان أحمد فهمي الفترة الحالية لعمل درامي جديد، للعرض في موسم الدراما الشتوي، بجانب الفنانة ميرنا نور الدين، والذي جاء تحت إسم "تليجراف" من إخراج محمد بكير وإنتاج سالي والي، وبدأت الشركة المنتجة التحضير للعمل المقرر عرضه حصريًا على منصة TOD.

آخر أعمال أحمد فهمي



وكان آخر أعمال الفنان أحمد فهمي، مسلسل بين السطور، الذي شارك في بطولته مع الفنانة إنجي المقدم، وتم عرضه خلال الفترة الماضية، هو النسخة المصرية لمسلسل كوري، قامت بالمعالجة الدرامية والإشراف على الكتابة السيناريست نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، تدور أحداثه في إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة ويعتمد على التشويق النفسي، والعمل مكون من 30 حلقة.