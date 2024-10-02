بعد تصدرها التريند.. تعرف على الأعمال المنتظرة لـ ميرنا نور الدين

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة ميرنا نور الدين تريند محرك البحث جوجل فور ظهورها بإطلالة جديدة، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهيرة إنستجرام،

وظهرت ميرنا نور الدين بإطلالة جذابة مرتدية فستانا باللون الأسود الكب مكشوف من منطقة الأكتاف وهو ما كشف أناقتها.



وتتميز ميرنا بإطلالاتها الأنيقة والجريئة التي تثير الجدل حولها، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلًا.

مشاركة ميرنا نور الدين في فهد البطل

من ناحية أخرى، تعاقدت الفنانة ميرنا نور الدين على المشاركة في مسلسل فهد البطل بطولة أحمد العوضي، ومن المقرر عرضة ضمن موسم رمضان المقبل 2025، وتجسد خلاله دور سائقة تروسيكل، وتواصل الشركة المنتجة للعمل التعاقد مع باقي النجوم المشاركين في البطولة.

مسلسل" فهد البطل" مكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار صعيدي شعبي، وهم من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي، وجاري في الفترة الحالية التعاقد مع النجوم المشاركين في العمل.

آخر أعمال ميرنا نور الدين

يذكر أن آخر أعمال ميرنا نور الدين، من خلال مسلسل "الحشاشين" الذي تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، مستعرضًا شخصية حسن الصباح قائد الجماعة التي تتولى اغتيال شخصيات مسؤولة ومرموقة، بطولة كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب ونيقولا معوض وأحمد عيد وإسلام جمال ونور إيهاب من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.