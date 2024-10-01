نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي الخواجة لـ "دوت الخليج الفني": بسمة بوسيل أعجبت بأغنية "هبدأ أعيش" من الوهلة الأولى..شيرين هي صوت الوطن العربي بأكمله (حوار) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر الملحن علي الخواجة طرح أحدث أعماله وهي أغنية "هبدأ أعيش" لـ بسمة بوسيل ومن المتوقع أن تحقق الأغنية نجاحًا كبيرًا، وقد تحدث "دوت الخليج الفني" مع علي الخواجة وكشف لنا كواليس الأغنية وكيف تم تغيير قصة الأغنية لأجل بسمة بوسيل؟.

علي الخواجة

وإليكم نص الحوار:-



حدثنا عن كواليس الأغنية.. وكيف تم توصيل الأغنية إلي بسمة بوسيل؟



الأغنية وصلت لبسمة بوسيل عن طريق الشاعر بعتها للمنتج المنفذ أ/أشرف سالم وعجبتها الأغنية أول ما سمعتها، وأيضًا قصة كلام الأغنية كانت مختلفة ولكن قمنا بتغيير القصة إلى قصة رومانسية لأنها فى أول الأمر كانت قصة درامية ولكن تحولت إلي قصة حب.

بعد طرح برومو الأغنية توقع الجمهور أن الأغنية تساعد الفتيات على التخطي.. هل هذا التوقع صحيح؟

لا، الأغنية مش بتساعد على التخطي هي أغنية حب ارتباط اثنين ببعضهم البعض بطريقة كويسة وأن الفتاة بالأغنية مع الشخص هذا هتبدأ تعيش وتعيش حياة كويسة.

هل يوجد تعاونات أخرى مع بسمة بوسيل غير أغنية "هبدأ أعيش"؟



يوجد تعاونات أخرى مع بسمة ولكن لم يتم تحديدها وأتمنى يكون في تعاونات تانية.

ما هو موعد طرح أغنيتك الجديدة مع سامو زين وإلى أي نوع تنتمي؟

أغنية سامو زين هي رومانسي من نوع جديد، وهي نفس روح اغنية دي حبيبتي ولكن مش مقسوم. والأغنية هي الأغنية التي ستطرح قريبًا ومن المتوقع أنها سوق تطرح قريبًا.

كيف كانت كواليس العمل مع الفنان سامو زين؟



سامو زين بالنسبالي أخ كبير وداعم ليا جدا وانا اتشرفت اني عرفته وان شاء الله يكون في تعاونت كتير ويجمعنا شغل كتير.

في رأيك ما سر انجذاب الجمهور للاغاني الدرامية في الفترة الأخيرة؟



لأن الأغنية الدرامية هي الأغنية التي تلفت إحساس المجتمع في جميع حالاته والأغنية الدرامية هي أصل الأغنية حتي الاغاني المقسوم هذه، من الممكن أن يبقي اللحن دراما ولكن هو اتقلب مقسوم سريع واتحول وممكن يكون كلامها بيرقص، لكن هي الفكرة كلها أن الأغنية الدرامية هي الأساس وبتوصل للإنسان من إحساسه وحالته.

علي الخواجة

في الآونة الأخيرة.. ازدادت المشكلات حول فكرة سرقة الألحان من ملحن لآخر، ما رأيك في فكرة سرقة الألحان؟

أنا كـ علي وجهه نظري إن أنا بشوفها أن كدة كدة مشاكل الملحنين وأي مجال تاني سواء كان فني أو غير فني بيوجد به صراعات ما بين الشركات وبين الأطراف التي تعمله ودي حاجة بتأثر على النجاح.

بس الأهم تكون صراعات شريفة في النجاح ولا تحمل أي أذى لأي شخص وبعدين المشاكل اللي بتحصل دي أساتذة كبيرة بنتعلم منهم واتعلمنا منهم وعشنا على مزيكتهم فترة كبيرة وبنحترمهم جدًا وكل حاجة بيكون فيها مشاكل وبتتصلح وبترجع العلاقات أحسن بكتير.

بما أنك من جمهور شيرين.. ما الرسالة التي تحب توجهها لـ شيرين؟

حابب أقولها أنتي روح قلبي يا شيرين روح قلبي أنا بعشق صوتك انتي بالنسبالي الفنانة المفضلة وبتمني أن أنا اشتغل معاها واسمع ألحاني بصوتها لأن هي بالنسبالي أيقونة الإحساس يعني هي الانثي المغنية الوحيدة أيقونة الإحساس اللي بتلمسني وبحب صوتها واحساسها دي حبيبتي دي وانا ك علي بحبها جدًا.

بعد تضارب الآراء والمشكلات التي تواجه لقب صوت مصر، في رأيك هل الفنانة شيرين تستحق هذا اللقب؟

شيرين بالنسبالي هي صوت الوطن العربي، هي صوت مصر وصوت الوطن العربي بصوتها واغانيها بعيدًا عن المشاكل الشخصية اللي بتحصل دي متخصنيش انا ك إنسان دي حياتها الشخصية وبتمني الناس تفهم كدة أن في حاجات كتير في الحياة الشخصية الناس متعرفهاش هي عشان الشهرة فالمشاكل متبروزة والناس عارفة بيها ودي حاجة مش حلوة وبتمني الناس تفصل لأن كل واحد عنده مشاكله وربنا الستار فسبب الإنتقادات والتعليقات السلبية ياريت كل شخص يركز في حياته الأول ويشوف حياته ويدعي لكل الناس أن حياتهم تتصلح

مَن مِن الفنانين الذي قمت بالعمل معهم حابب أن تكرر التجربة معه ومن لا تريد أن تعطي له أغنية ؟

انا بتمني اشتغل مع كل فنانين العالم واتمني اشتغل مع كل فنانين الوطن العربي كله واتمني اشتغل تاني مع تامر حسني وكل اللي اشتغلت معاهم، تامر حسني ده بالنسبالي مثل أعلي اتعلمت منه حاجات كتير أو ي ممكن يكون هو ميعرفهاش بس هو كأيقونة وإنسان اتعلمت منه حاجات كتير أو ي سواء في المزيكا أو غير المزيكا وانا مبسوط أو ي اني اشتغلت معاه هرمون السعادة وبسعي إني أوصله واشتغل معاه تاني كتير جدا، لأن هو فنان بعيدًا عن أن انا ملحن بس هو أغانيه بتعبر عني كإنسان. واتمني اشتغل مع رامي صبري وتامر عاشور جدًا وتامر حسني تاني وسامو زين وحماقي وكل المغنيين.

ما هي أعمالك القادمة؟



يوجد لدي العديد من الأعمال الغنائية التي ستطرح قريبًا مع عدد من نجوم الفن ومنهم، اغنية سامو زين كلمات أسامة محرز، ولحني أنا وسامو زين وتوزيع وسام عبد المنعم، وأغنية أحمد جمال كلمات: محمد البنداري، الحاني انا وشحاتة، توزيع وسام عبد المنعم، وأغنية وليد سعد من كلمات: أحمد جابر، والحاني، توزيع حاتم محسن، وفي اغاني لمطربين سعودين كلمات: زياد ياسر، والحاني، وتوزيع مؤمن ياسر.