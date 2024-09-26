حجاج عبد العظيم يتعاقد على مسلسل "فهد البطل"

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أحمد جودة - القاهرة - تعاقد الفنان حجاج عبدالعظيم، على المشاركة في مسلسل “فهد البطل”، بطولة النجم أحمد العوضي، والمقرر أن يعرض ضمن الماراثون الرمضاني المقبل 2025.

مسلسل فهد البطل، بطولة أحمد العوضي، محمود البزاوي، نسرين أمين، صفاء الطوخي، ميرنا نور الدين، أحمد عبدالعزيز، من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام.



يجسد أحمد العوضي، خلال أحداث مسلسل فهد البطل دور صنايعي رخام يأتي من الصعيد إلى القاهرة ويتعرض لأزمة ويدخل السجن، بينما تجسد الفنانة ميرنا نور الدين دور حبيبته، وتقوم نسرين أمين بدور شقيقته.

أحداث مسلسل فهد البطل

تدور أحداث مسلسل فهد البطل في مدينة سمالوط بمحافظة المنيا في إطار صعيدي شعبي، والعمل مكون من 30 حلقة، من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي.

آخر أعمال حجاج عبد العظيم



والجدير بالذكر أن آخر أعمال حجاج عبد العظيم مسلسل فراولة ومسلسل كوبرا، وقد حققت الأعمال نجاحًا كبيرًا فور عرضها، كما تصدرت التريند وقت عرضها على الشاشة.