رانيا فريد شوقي تعلن عن موعد العرض الثاني لمسرحية "مش روميو وجوليت"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة رانيا فريد شوقي، عن موعد العرض الثاني لمسرحية مش روميو وجولييت، التي تتعاون خلالها لأول مرة مع الفنان علي الحجار، وذلك بعدما حقق العرض الأول نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور، ومن المقرر أن يبدأ العرض الثاني للعمل يوم 26 من شهر سبتمبر الجاري، وذلك في تصريحات صحفية لها.

تفاصيل مسرحية مش روميو وجولييت

مسرحية مش روميو وجولييت من إنتاج فرقة المسرح القومي بقيادة الدكتور أيمن الشيوي، وهي قصة مستوحاة من روميو وجولييت لوليام شكسبير، البطولة للفنانين على الحجار، رانيا فريد شوقي، ميدو عادل، عزت زين، دنيا النشار، طه خليفة، آسر علي، طارق راغب، والمطربة أميرة أحمد.

والعرض من إخراج عصام السيد، صياغة شعرية أمين حداد، مخرج منفذ صفوت حجازي، موسيقى وألحان أحمد شعتوت، استعراضات شيرين حجازي، ديكور محمد الغرباوي، مساعدا الإخراج حمدي حسن ومحمود خليل، إضاءة ياسر شعلان، ملابس علا جودة ومي كمال، جرافيك محمد عبدالرازق، فوتوغرافيا عادل مبارز، دعاية محمد فاضل.

آخر أعمال رانيا فريد شوقي

والجدير بالذكر أن آخر أعمال رانيا فريد شوقي، والذي عرض في عام 2023، وشارك في بطولته كل من الفنان حمادة هلال، خالد سرحان، هبة مجدي، وآخرين، والعمل من إخراج أحمد سمير فرج.