نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "عاشق" يتصدر سباق شباك التذاكر ويزيح المنافسين في موسم الصيف السينمائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في موسم الصيف الحالي، شهدت دور العرض السينمائي منافسة قوية بين سبعة أعمال سينمائية متنوعة، منها "ولاد رزق 3"، "اللعب مع العيال"، "عصابة الماكس"، "أهل الكهف"، "جوازة توكسيك"، "إكس مراتي"، والفيلم الذي عُرض مؤخرًا "عاشق"، وفيما يلي يستعراض دوت الخليج تفاصيل لإيرادات هذه الأعمال أمس.

"عاشق" يتصدر السباق السينمائي

احتل فيلم "عاشق" الصدارة في إيرادات دور العرض، حيث حقق أمس 504،976 جنيهًا، ليصبح على رأس قائمة الأفلام المتنافسة. الفيلم من بطولة أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، ومحسن محيى الدين، وتأليف محمود زهران، وإخراج عمرو صلاح.

فيلم "إكس مراتي" يزيح "ولاد رزق 3" من القمة

حقق فيلم "إكس مراتي" إيرادات بلغت 272،538 جنيهًا، ليحتل المركز الثاني، متفوقًا على فيلم "ولاد رزق 3" الذي كان متصدرًا سابقًا. الفيلم من بطولة هشام ماجد، محمد ممدوح، وأمينة خليل، وتأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وإخراج معتز التوني.

"ولاد رزق 3" ينزل إلى المركز الثالث

رغم المنافسة القوية، حقق فيلم "ولاد رزق 3" إيرادات بلغت 90،893 جنيهًا. الفيلم يجمع كوكبة من نجوم السينما المصرية، من بينهم أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، وكريم قاسم.

وتدور أحداثه حول عملية سرقة خطيرة تتسبب في قلب حياة الأبطال رأسًا على عقب، وتدخلهم في سلسلة من الصراعات.

يشارك في الفيلم عدد من ضيوف الشرف المميزين، مثل الملاكم العالمي تايسون فيوري، وكريم عبد العزيز، وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

ولاد رزق

"اللعب مع العيال" يحقق إيرادات متواضعة

في المركز الرابع، جاء فيلم "اللعب مع العيال"، محققًا 72،498 جنيهًا، الفيلم من بطولة محمد إمام ويجمع نخبة من الفنانين في إطار من الكوميديا والمغامرة.

"جوازة توكسيك" فيلم كوميدي بإيرادات بسيطة

رغم الطابع الكوميدي الذي يميز فيلم "جوازة توكسيك"، إلا أنه حقق إيرادات منخفضة مقارنة بباقي الأفلام، حيث بلغت 2،217 جنيهًا فقط. الفيلم من بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد، وتدور أحداثه حول قصة حب مضطربة تجمع بين فريدة وكريم، وسط صراعات اجتماعية وعائلية تُضفي طابعًا كوميديًا على الأحداث.

فيلم "أهل الكهف" يحصد إيرادات ضئيلة

على الرغم من التوقعات الكبيرة، حقق فيلم "أهل الكهف" إيرادات لم تتجاوز 72 جنيهًا فقط، الفيلم من بطولة خالد النبوي وغادة عادل، ويعتمد على معالجة سينمائية مميزة من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

"عصابة الماكس" يواصل المنافسة بإيرادات متواضعة

استطاع فيلم "عصابة الماكس" تحقيق إيرادات بلغت 21،720 جنيهًا، الفيلم يضم نخبة من النجوم، منهم أحمد فهمي، روبي، ولبلبة، وهو من إخراج حسام سليمان، ويدور في إطار كوميدي حول مغامرات عصابة متورطة في عمليات مشبوهة.

ختام المنافسة السينمائية

من الواضح أن المنافسة بين الأفلام السبع في الموسم الصيفي كانت قوية ومليئة بالإثارة، تنوعت الأعمال بين الأكشن، الكوميديا، والدراما، مما أتاح للجمهور خيارات متعددة، ولكن يبدو أن فيلم "عاشق" قد حصد نصيب الأسد من إيرادات هذا الأسبوع.