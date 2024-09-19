نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| صناع مسلسل "حياة أو موت" يقررون تقديمه في 15 حلقة بدلًا من 10 وعرضه في رمضان 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الفنانة سلوى عثمان إحدى النجمات المشاركات في مسلسل "حياة أو موت" في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" إن صناع العمل قرروا زيادة عدد حلقات المسلسل وتقديمه في 15 حلقة بدلًا من 10 حلقات؛ لعرضه في رمضان 2025 بعد أن كان مقرر عرضه في موسم الأوف سيزون.

مسلسل "حياة أو موت"

وتشارك الفنانة سلوى عثمان بدور عمه حنان مطاوع في مسلسل "حياة أو موت" المكون من 15 حلقة، ويشارك فيه حنان مطاوع وأحمد الرافعي ومحمد علي رزق ورنا رئيس وسلوى عثمان، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج هاني حمدي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي

آخر أعمال سلوى عثمان

كان آخر أعمال سلوى عثمان الدرامية هو مسلسل "الوصفة السحرية"، الذي عرض خارج الموسم الرمضاني وحقق نجاحًا كبيرًا، وشارك فيه كلا من، بطولة شيري عادل، عمر الشناوي، لقاء سويدان، وسلوى عثمان، إلى جانب عدد من ألمع النجوم. كتبته ورشة "مصنع الحكايات"، وأخرجه خيري سالم، ومن المقرر عرضه على قنوات dmc، بالإضافة إلى منصة Watch، بداية الأسبوع الأول من الشهر المقبل.

مسلسل الأميرة- ضل الحيطة

كما تشارك سلوي عثمان في السباق الرمضاني 2025 بمسلسل "الأميرة- ضل الحيطة" ألمأخوذ من قصة حقيقية، وهو سيناريو وحوار محمد سيد بشير وإخراج إبراهيم فخر، ومن بطولة ياسمين صبري، ثراء جبيل، أحمد فؤاد سليم، وسلوى عثمان، عابد عناني، غفران محمد، وجارٍ التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة.

مسلسل حكيم باشا

كما تشارك في مسلسل حكيم باشا، مع سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، منذر رياحنة، محمد نجاتي، وجارٍ التعاقد مع بقية الفنانين المشاركين في البطولة والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.