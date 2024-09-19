نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. العرض المسرحي "نعيمة" على مسرح السامر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد مسرح السامر بالعجوزة اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً العرض المسرحي "نعيمة" ضمن فعاليات مهرجان "مسرح الهواة".

العرض تأليف درويش الأسيوطي وإخراج محمود عيد، ويقدمه فريق جمعية رواد ثقافة أسيوط، يتناول العرض العادات والتقاليد والصراع الذي نشأ بين حب حسن المغنواتي ونعيمة، بنت الفلاح الثري الذي رفض الزواج بسبب العادات.

عرض "الليلة قصة ماكبث"

في الساعة الثامنة مساءً، يقدم العرض الثاني "الليلة قصة ماكبث" لجمعية رواد بيت ثقافة منفلوط، تأليف محمد دسوقي قبيصي وإخراج أحمد ثابت الشريف. يستعرض العرض الظروف المحيطة بكتابة مسرحية "ماكبث" للكاتب الإنجليزي وليم شكسبير وتأثرها بمؤامرة البارود التي استهدفت الملك جيمس الأول.

ندوة نقدية عقب العروض

بعد انتهاء العرضين، تُعقد ندوة نقدية بحضور النقاد د. حسام أبو العلا، د. طارق عبد العزيز، ود. محمد زعيمة، لمناقشة جوانب العروض المسرحية وتقديم رؤى نقدية حول الأداء والإخراج.

لجنة التحكيم وإشراف المهرجان

تتكون لجنة تحكيم المهرجان من نخبة من الفنانين والمختصين، بينهم طارق الدسوقي، د. نبيلة حسن، د. وليد الشهاوي، سامح مجاهد، والمهندس فادي فوكيه.