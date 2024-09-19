نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 10 أكتوبر.. موعد عرض فيلم "بنسيون دلال" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حددت الشركة المنتجة لفيلم " بنسيون دلال" بالاتفاق مع الشركة الموزعة له يوم ١٠ من اكتوبر المقبل موعدا لطرح الفيلم تجاريا في دور العرض المصريه والعربية وباقي أنحاء العالم.

أبطال فيلم بنسيون دلال



الفيلم من تأليف شادي الرملي وحسين نيازي وبطولة بيومي فؤاد، عمر متولي، محمود حافظ، وليد فواز، محمد رضوان وطاهر ابو ليلة، إبرام سمير، أسامة السيد الشهير بميكا، خالد سرحان، أمجد الحجار، جيهان خيري، ألحان المهدي وإسراء رخا، ميشيل ميلاد، يوسف إسماعيل، أمجد عابد، أسامة عبد الله، غادة طلعت، وضيفة شرف الفيلم النجمة نسرين أمين ومن إخراج شادي الرملي.

أحداث فيلم بنسيون دلال



وتدور أحداثه حول سيد الجدع الذي يقرر أن يخدع أبناءه الخمسة ويبيع البنسيون الذي يشاركونه في ملكيته بأوراق مزورة مدعيًا أن سيسافر للقاء المستثمرين، أثناء غيابه يحاول أحد أبناءه "مجاهد" الذي يدير البنسيون أن يقيم حفلة غنائية في البنسيون لتحقيق مكسب يثير إعجاب الأب.

في نفس الوقت يحاول الإبن "عادل" المطرب أن يدعو منتج مهم لسماعه وهو يغني. أما الإبنة "عايدة" الناشطة النسوية فتقوم بدعوة عدد من أصدقاءها ومتابعيها لتصوير فيلم عن التحرش.

كذلك يستضيف الإبن "عصام" المتشدد دينيا أمير جماعته ومعه شخص غامض في البنسيون. كل ذلك يحدث بينما يحاول الإبن "باستاردو" سرقة البنك المجاور للبنسيون من خلال نفق قام بحفره في بدروم البنسيون. لكن تتشابك الخطوط وتتعقد بسبب مفاجأة غير متوقعة للجميع.