احتفالات المولد النبوي مع أطفال "أهالينا"

القاهرة - محمد ابراهيم - شهد حي أهالينا فعاليات متعددة ضمن المشروع الثقافي للمناطق الجديدة الآمنة، احتفالًا بالمولد النبوي الشريف.

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة هذه الفعاليات تحت إشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، ضمن جهود وزارة الثقافة لنشر الوعي الثقافي.

محاضرة "أشرف الخلق"

ضمن الفعاليات، أقيمت محاضرة بعنوان "أشرف الخلق"، قدمها الشيخ د. حمدي أمين من الأزهر الشريف، حيث تحدث عن مولد الرسول الكريم، وأخلاقه الرفيعة، مؤكدا كيف كانت رسالته رحمة للعالمين.

الاستعداد للعام الدراسي الجديد

وفي سياق متصل، قدمت د. ميرفت شعبان، مدير إدارة تنمية الأسرة، لقاء تثقيفيًا بعنوان "كيفية الاستعداد للعام الدراسي الجديد"، حيث قدمت نصائح للطلاب حول الاستذكار، النظافة الشخصية، وأهمية الغذاء الصحي للوقاية من الأمراض.

غرس القيم الإيجابية وحماية الأطفال

أكدت قمر إبراهيم، عضو لجنة حماية الطفل، على ضرورة غرس القيم الإيجابية لدى الأطفال، مشيرة إلى أهمية التصدي للتنمر المدرسي والعنف الأسري والعمل على حماية الأطفال من هذه المشكلات.

ورش فنية ومعرض للمشغولات اليدوية

اختتمت الفعاليات بورشة لتعليم الأطفال أساسيات الرسم والتلوين، إلى جانب معرض للمشغولات اليدوية، مما أضفى جوا من المتعة والفائدة للأطفال المشاركين.

استمرار الأنشطة الثقافية

تم تنفيذ الفعاليات تحت إشراف د. جيهان حسن، المشرف العام للمشروع الثقافي، بالتعاون مع جهاز مدينة أهالينا، ضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وذلك تحقيقًا للعدالة الثقافية في مختلف المحافظات.