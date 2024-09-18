شريف دسوقي يكشف عن حقيقة تقديم جزء ثاني من وقفة رجالة

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أحمد جودة - القاهرة - اعلن الفنان شريف دسوقى خلال حلقاته في برنامج عيش صباحك، المذاع عبر نجوم إف أم، تقديم الجزء الثانى من فيلم وقفة رجالة قريبًا، وأنه جارى التعاقد مع أبطال العمل خلال الفترة الحالية.

أخر أعمال شريف دسوقي

وكان أخر أعمال شريف دسوقي في فيلم «بيت الروبى» بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

كما شارك فيلم الحريفة والذي شارك في بطولته عدد كبير من النجوم والنجمات، منهم: نور النبوي، أحمد غزي، نور إيهاب، خالد الذهبي، بيومي فؤاد، والكابتن أحمد حسام ميدو، وأحمد بحر الشهير بـ كزبرة، والعمل من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد.

قصة فيلم الحريفة

تدور أحداثه حول ماجد الذي يلعب دوره الفنان نور النبوي، لاعب كرة القدم، ويعيش في طبقة غنية، ولكن فجأة تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يجد عالم مختلف تمامًا، ويتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات كرة قدم بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه، ويساعدهم علي التدريب معلمهم بالمدرسة والذي يلعب شخصيته الكابتن حسام ميدو.

نبذة عن شريف دسوقى

ولد شريف دسوقي في محافظة الإسكندرية واتجهت ميوله المسرح منذ الصغر، حيث كان والده مديرًا لمسرح إسماعيل ياسين منذ 1952، عمل في كل مهن المسرح تقريبا كفني صوت وفني خشبة مسرح، كانت بداية الإحتكاك الإحترافي مع الفرق المستقلة عام 2004، وسافر وقتها إلى النمسا والمانيا ودول المغرب العربي وقطر لاكتساب الخبرات من حضور الورش والدورات التمثيلية، قام بكتابة وإخراج العديد من العروض المسرحية كما عمل كمدرب تمثيل وممثل مسرحي وسينمائي، تميز في فن الحكي والارتجال حتى وصل لدرجة حكاء، بدأ مشواره السينمائى الاحترافي عام 2003 بتجارب سينمائية محدودة بداية من فيلم العنف والسخرية.