نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزهم مطعم الحبايب.. أعمال تعرض على منصة شاهد في أكتوبر المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد منصة شاهد لعرض العديد من الأعمال السينمائية والدرامية خلال شهر أكتوبر المقبل، ومنها مسلسل مطعم الحبايب لـ أحمد مالك وهدى المفتي 3 أكتوبر على المنصة، وفيلم بيت الروبي بطولة كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز، والمقرر عرضه يوم 10 أكتوبر المقبل.

عرض مسلسل مطعم الحبايب



تستعد منصة شاهد لعرض مسلسل مطعم الحبايب، استعدادًا لعرضه يوم 3 أكتوبر المقبل، وكان أبطاله قد انتهوا من تصويره منذ أيام، وذلك بعد أن استغرق التصوير ما يقرب من 3 أشهر، وهو من نوعية أعمال الدراما القصيرة ويدور في إطار اجتماعي كوميدي.

ويتناول المسلسل عالم المطبخ، ومشكلاته وحياة العاملين في مجال الطبخ، من خلال أحداث ومواقف كوميدية ممزوجة بالإثارة والتشويق، تعكس المنافسة بين أصحاب المطاعم.

أبطال مطعم الحبايب



مسلسل مطعم الحبايب، مكون من 12 حلقة، ومن بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، إنتصار، إسلام إبراهيم، سامي مغاوري، وعايدة رياض، مع عدد من ضيوف الشرف منهم عبير صبري، والعمل من تأليف مريم نعوم وإخراج عصام عبدالحميد وإنتاج عبدالله أبو الفتوح

عرض فيلم بيت الروبي

أعلنت منصة شاهد مؤخرًا عن عرضها للفيلم يوم 10 أكتوبر المقبل، وذلك بعد أن حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه بالسينمات في العام الماضي 2023، وقدم بطولته، كريم عبدالعزيز، كريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، الطفل معاذ جاد، والطفلة لوسيندا، مع ضيوف الشرف محمد عبدالرحمن، سارة عبدالرحمن، مصطفى أبو سريع، شريف دسوقي، طه دسوقي، والفيلم من تأليف محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي.

قصة بيت الروبى

والفيلم يدور في إطار اجتماعي كوميدي، يناقش إيجابيات وسلبيات السوشيال ميديا، عن طريق عائلة الروبي، التي ينتمي إليها كريم عبد العزيز ويقدم دور إبراهيم الروبي ويظهر بشخصية أستاذ جامعي يتحول إلى إنفلونسر مع تتابع الأحداث، مما يجعله يتفاجأ بما يحدث بسبب عالم السوشيال ميديا الجديد عليه.

وكان قد حصد بيت الروبي وقت عرضه في يونيو من العام الماضي إيرادات تخطت 130 مليون جنيه، كان يحتل بها المركز الأول في قائمة الأفلام الأعلى تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما، قبل أن يتخطاه فيلم ولاد رزق 3 لـ أحمد عز والذي يتصدر حاليًا القائمة بـ 255 مليون جنيه.