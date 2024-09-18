25 أكتوبر.. حفل تامر عاشور في فاميلي بارك الرحاب

القاهرة - محمد ابراهيم -

يستعد الفنان تامر عاشور، لإحياء حفل في فاميلي بارك، وذلك يوم 25 من أكتوبر المقبل، وذلك ضمن حالة النشاط الفني التي يعيشه هذه الفترة. وتفتح الأبواب الساعة الرابعة عصرًا..



حفل تامر عاشور في فاميلي بارك

ومن المقرر أن يقدم الفنان تامر عاشور خلال الحفل باقة من أروع وأجمل أغانيه التي يتفاعل معه الجمهور دائما، حيث من المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا جماهيريا كبيرا.

أسعار تذاكر الحفل



وكشفت الشركة كوك المنفذة للحفل والفاعليات وخدمات رجال الأعمال والتي يمتلكها موارد شبابيه منها: خالد الجابري وكريم صلاح، عن أسعار تذاكر تامر عاشور،

Regular standing = 400 EGP-

VIP front standing = 550 EGP -

Lounge seated (عدد كراسي محدود جدًا) = 1200 EGP



آخر أعمال تامر عاشور

وكانت آخر أعمال تامر عاشور، هي أغنية «هيجيلي موجوع»، التي تم طرحها خلال الفترة الماضية وحققت نجاحا كبيرا بين الجمهور، ونسب مشاهدة مرتفعة، احتلت بها المركز الأول على مستوى الوطن العربي الأغنية من كلمات محمود عليم، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع عمرو الخضر.

تفاصيل أغنية وداع وداع



و اغنيه " وداع وداع " أيضا التي حازت علي اعجاب الجمهور كالعاده كلمات محمد جشم باشا، وألحان مصطفى إبراهيم، وتوزيع عمرو الخضرى، وميكس ماستر صقر، جيتار مصطفى نصر، وحققت الأغنية ربع مليون مشاهدة بعد أقل من 24 ساعة من طرحها.

