انت الأن تتابع خبر مشاجرة بين أعضاء فرقة غنائية على خشبة المسرح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ألغت فرقة "جاينز أديكشن" لموسيقى الروك حفلها المقبل، عقب مشاجرة اندلعت بين عضويْ الفرقة ديف نافارو وبيري فاريل على خشبة المسرح في أثناء عرض حديث.



وأعربت الفرقة عن أسفها، وكتبت في بيانها المنشور على خاصية "Story" بحساب الفرقة على إنستغرام: "نريد أن نقدم اعتذارًا صادقًا لمعجبينا عن الأحداث التي وقعت الليلة الماضية".



ويبدو أن عضوي الفرقة قد تبادلا اللكمات، بينما كان يقترب فاريل من عازف الغيتار، الذي شوهد وهو يحاول دفع فاريل للخلف، في حين حاول فاريل لَكم نافارو حتى تدخل أعضاء الفرقة وأفراد الطاقم للتفريق بينهما.



وكشفت لقطات فيديو فاريل، المغني الرئيسي لفرقة Jane’s Addiction، وهو يواجه عازف الغيتار نافارو في منتصف أغنية خلال حفل الجمعة في بوسطن.



وذكر بيان الفرقة أن عرضها في بريدجبورت بولاية كونيتيكت، الذي كان مقررًا مسبقًا ليلة الأحد، تم إلغاؤه "نتيجة" المشاجرة، في حين ستتم إعادة أثمان التذاكر لمستحقيها .