نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. أسماء جلال تتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة أسماء جلال، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما شاركت جمهورها ومتابعيها مجموعة من الصور في أحدث ظهور لها، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت أسماء في هذه الصور، بفستان مشجر أنيق ومميز ممتزج بألوان صيفية، مما أدى إلى خطف أنظار جمهورها ومتابعيها، ونالت من خلال هذه الصور إعجاب كثير من متباعيها.

منشور أسماء جلال

آخر أعمال أسماء جلال

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة أسماء جلال الفنية، هو مشاركتها في بطولة مسلسل "أشغال شقة" مع الفنان هشام ماجد، والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024.

أبطال وصناع مسلسل "أشغال شقة"

وشارك في بطولة مسلسل أشغال شقة كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، مصطفى غريب، سلوى محمد علي، حازم إيهاب، محمد محمود، إنتصار، إيمان السيد، وآخرين من النجوم، والعمل من تأليف كلًا من خالد دياب وشيرين دياب، والإخراج لـ خالد دياب.

أحداث مسلسل "أشغال شقة"

وتدور أحداث مسلسل أشغال شقة حول "حمدي" الذي يجسد شخصيته الفنان هشام ماجد وهو يعمل طبيب شرعي وزوجته التي تجسد شخصيتها الفنانة أسماء جلال والتي تعمل مذيعة، ثم يُرزقان بتوأمين ويبحثان عن ربة منزل لرعاية الطفلين وإدارة شئون المنزل وتدور باقي أحداث العمل في إطار لايت كوميدي مميز، وتم عرض العمل في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي.