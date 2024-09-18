نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيثم نبيل يروج لأغنيته الجديدة "ليالينا" عبر فيسبوك ويواصل نجاحه على الساحة الفنية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

في خطوة جديدة تعكس نجاحه المستمر، قام الفنان هيثم نبيل بالترويج لأغنيته الجديدة "ليالينا" حيث حرص على مشاركة جمهوره بصورة له من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،



وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه:" قريبا ان شاء الله اغنية ليالينا كلمات كريم سامي، والحان صديقي شادي حسن والجدير بالذكر ان انا وشادي اخر تعاون بيننا كان تشاركنا في تلحين اغنية وانا لوحدي وان شاءالله التعاون الجاي بعد عشر سنين تانيين ان شاءالله هتسمعوا اغنية حلوة توزيع زووم".



تعليقات الجمهور على منشور هيثم نبيل

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، ناطرينك، وغيرها من التعليقات.



يستمر هيثم في تحقيق نجاحات ملحوظة على الساحة الفنية، حيث استطاع أن يجذب قاعدة جماهيرية واسعة من خلال أعماله المتميزة. تفاعل الجمهور مع الأغنية الجديدة كان إيجابيًا، مما يعزز من مكانته كواحد من أبرز الفنانين في العالم العربي.