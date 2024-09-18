خاص|أحمد سعد الدين: "رحلة 404" لا يصلح لتمثيل مصر وسيخرج من التصفية الأولى

القاهرة - محمد ابراهيم - علق الناقد الفني أحمد سعد الدين على إختيار فيلم "رحلة 404" بطولة النجمة منى زكي لتمثيل مصر في جوائز الأوسكار.

وقال أحمد سعد الدين في تصريحات خاصة ل "دوت الخليج الفني": "في البداية، يقوم نقاد السينما بالتجمع ومشاهدة الأفلام التي تم عرضها خلال العام السابق، ثم يتم إختيار فيلم للترشيح".

وتابع: "السينما المصرية قدمت نحو 30 فيلمًا تتنوع بين الأكشن والكوميديا، والغرب ملوك الأكشن، والأفلام الكوميدية المصرية قد لا تكون مفهومة للغرب، وعند إختيار فيلم من هذه المجموعة، يُفضل أن يحمل قضية معينة وهو يعبر عن الطابع المصري بشكل قوي، فإنه يكون الأنسب".

وأضاف الناقد أحمد سعد الدين: "مع ذلك، في السنوات العشر الماضية، لم تُنتج السينما المصرية فيلمًا يحقق هذه المعايير، وفيلم "رحلة 404" هو الأفضل من بين الأفلام المتاحة حاليًا، ولكن مكوناته لا تستطيع المنافسة مع أفلام دول أخرى مثل كوريا، المكسيك، الأرجنتين، وأوروبا الشرقية، وهذا الفيلم لم يتمكن من الصمود وسوف يخرج من التصفية الأولى، رغم أن اللجنة كانت تختار من عدد كبير من الأفلام، ولكن اللجنة محكمة بعدد من الأفلام الموجودة إن تقوم بالإختيار منهم".

جوائز فيلم رحلة 404

وكان فيلم رحلة 404 قد شارك في العديد من المهرجانات وحصل على العديد من الجوائز، منها جائزة لجنة التحكيم الخاصة للمخرج هاني خليفة بالدورة الـ 13 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وجائزة أفضل ممثلة لمنى زكي عن دورها، بينما حصل على جائزة أفضل فيلم مصري في الدورة الثامنة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، وكان فيلم افتتاح فعاليات مهرجان هوليوود للفيلم العربي، كما عرض خارج المسابقة في الدورة الـ 24 لمهرجان روتردام للفيلم العربي.

كما حقق العديد من الأرقام القياسية حصوله على تقييم 7.9 من 10 على موقع IMDB أحد أهم المواقع التي تهتم بشؤون السينما والأفلام في العالم، من خلال آراء الجمهور من مصر والسعودية والكويت وأمريكا وبريطانيا، بينما حصل على تقييم 3.6 من 5 في موقع LetterBoxd وهو موقع يشرف عليه عشاق السينما في نيوزيلندا، والذي نشر عليه عدد كبير من الجمهور آراء إيجابية عن الفيلم، بالإضافة إلى الإشادة النقدية التي يحصل عليها الفيلم من النقاد في كل الدول التي عرض بها حتى الآن.

أحداث فيلم رحلة 404

تدور أحداث فيلم "رحلة 404"، حول غادة (منى زكي) المُثقلة بالذنوب والشعور بالذنب مما اقترفته بالماضي، لكنها تقرر التوبة والذهاب في رحلة حج، إيمانا منها بأن هذا هو الطريق الذي عليها أن تسلكه لتلقى الله وتطهر روحها.

أبطال فيلم رحلة 404

فيلم رحلة 404 بطولة مني زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد علاء، حسن العدل، سما إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، وعارفة عبدالرسول ونورا شعيشع، مدير التصوير فوزي درويش، وإشراف فني وديكور عاصم على ومونتاج محمد عيد وموسيقي تصويرية سعاد بوشناق وتصميم الأزياء مروة عبدالسميع وميكساج كوستاس فاريمبوبيوتيس ومهندس الصوت علمي عبدالستار، ومن تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

إنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد من خلال شركاتهم، فيلم كلينك ولاجونى للإنتاج السينمائي وهو إنتاج مشترك مع مجموعة Arabia Pictures Entertainment السعودية وهاى ميديا للإنتاج الفني والتوزيع. وتوزعه سينمائيًا أفلام مصر العالمية داخل مصر وFront Row Filmed Entertainment خارج مصر.