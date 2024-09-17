نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روجينا تكشف عن تفاصيل قصة مسلسلها المقبل في رمضان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة روجينا عن بعض ملامح مسلسلها القادم الذي تخوض به السباق الرمضاني لعام 2025، على هامش تكريمها بمهرجان الفضائيات العربية.

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تفاصيل مشاركة روجينا في رمضان 2025

وأكدت روجينا خلال لقاءها مع منصة سبيسيالي الإماراتية، أن مسلسلها القادم يحمل موضوعا مختلفا ويمس كل سيدة في الوطن العربي، حيث يتحدث عن فكرة الأمان الذي تبحث عنه أي سيدة وقالت "واثقة من النجاح بإذن الله لأنه مسلسل مختلف ومهم جدًا وأعتقد إن أي ست عربية هتتعاطف معاه ويمكن الرجالة هتتضايق مني أكيد".



كما أعربت روجينا عن سعادتها بالتعاون مع المخرجة مي ممدوح والكاتب محمود عزت في المسلسل وعن سعادتها بفترة التحضير حاليا واختيار الأبطال وتحديد اسم المسلسل.

حصول روجينا على جائزة التميز في مهرجان الفضائيات العربية



وحصلت روجينا على جائزة التميز والإبداع من مهرجان الفضائيات العربية عن دورها في مسلسل "سر إلهي"

مسلسل سر إلهي مكون من 15 حلقة وعرض لأول مرة فى شهر رمضان الماضى 2024، والعمل من بطولة النجمة روجينا، أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.