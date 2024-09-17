وزير الثقافة يشهد ”بروفات” حفل افتتاح الدورة الثامنة للملتقى الدولي لفنون ذوي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 02:25 مساءً - شهد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، البروفات النهائية لحفل افتتاح الدورة الثامنة للملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة "أولادنا"، برئاسة سهير عبد القادر،و الذي تنطلق فعالياته الجمعة المُقبل 20 سبتمبر، بدار الأوبرا .

حيث حرص وزير الثقافة، على لقاء الأطفال من ذوي الهمم المشاركين في "بروفات" حفل الإفتتاح، وتشجيعهم على مواصلة الإبداع بما يملكونه من موهبة وعزيمة وحب للحياة.

كما التقى وزير الثقافة الفنانة القديرة صفاء أبو السعود، نجمة حفل الافتتاح، وثمن حرصها على المشاركة للعام الثاني على التوالي.

وأشاد وزير الثقافة، خلال حضوره للبروفات بالمستوى الفني المتميز الذي أظهره المشاركون، وأكد أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا لدعم مثل هذه الفعاليات التي تعزز قيم التكافل والاندماج الاجتماعي، كما شدد على أهمية الدور الذي تؤديه الفنون في تمكين ذوي القدرات الخاصة، وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن طاقاتهم وإبداعاتهم.

ويأتي الملتقى هذا العام تحت شعار "بكرة أحلى بينا"، حيث يجتمع فيه فنانون ومبدعون من ذوي القدرات الخاصة، من مصر ومختلف أنحاء العالم، لتقديم عروضهم الفنية المتميزة، التي تشمل: الرقص، المسرح، الموسيقى، الفنون البصرية، ويهدف الملتقى إلى إبراز مواهب وإبداعات هذه الفئة المميزة، وتوفير منصة دولية للتعبير عن أنفسهم وتعزيز مشاركتهم الفعالة في المجتمع، وتستمر فعاليات الملتقى حتى 27 من سبتمبر الجاري.