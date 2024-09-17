بعد ترشيحه لتمثيل مصر بالأوسكار..«رحلة 404» 14 عامًا من التحديات والتمسك بالحلم

القاهرة - محمد ابراهيم - محطة جديدة يصل إليها فيلم "رحلة 404" بعد إعلان نقابة المهن السينمائية اختياره ليكون المرشح الرسمي لمصر في مسابقة أفضل فيلم أجنبي في سباق الأوسكار، وذلك بعد فوزه بأغلبية أصوات أعضاء اللجنة التي شكلتها النقابة من السينمائيين والنقاد المستقلين، برئاسة النقيب مسعد فودة والذي أكد حصول الفيلم على النسبة الأكثر تصويتًا، نظرا لما يقدمه الفيلم من مضمون جيد وإتقان في تنفيذ جميع عناصره الفنية؛ ما يمثل تشريفا لمصر بتمثيله دوليا.

ترشيح فيلم رحلة 404 للأوسكار

وأعرب المخرج هاني خليفة عن سعادته بتمثيل الفيلم في جائزة الأوسكار، وقال: "مبروك لكل فريق العمل أن الرحلة وصلت، مبروك لكل من ساهم في وصول تلك الرحلة، فهناك الكثير من الأشخاص الذين ساعدوا في تنفيذ هذا المشروع وخروجه للنور ووصوله إلى تلك المرحلة على مدار 14 عامًا، سواء فنانين أو ضيوف شرف أو صناع من موسيقي تصويرية وصوت وتصوير وغيره".

وأكد السيناريست محمد رجاء، أنه لم يفقد الأمل في تنفيذه مشروعه الذي استمرت رحلته لأكثر من 13 عامًا ما بين الكتابة والتحضير وصولًا إلى لحظة التصوير ثم العرض السينمائي، حيث واجه الفيلم كثير من المشاكل الكثيرة.

وأضاف: "النجاح والاحتفاء الجماهيري الذي حققه "رحلة 404" بخلاف التقدير الفني من العديد من الأقلام النقدية إشارة، لنا ولغيرنا، أن الأفلام المصنوعة جيدا فنيا، من الممكن أن تكون مهمة جماهيريا وناجحة محليا وتصل إلى الناس في الخارج، وأتمنى أن يحقق الفيلم خطوة أخرى في سباق الأوسكار".

تجربة منى زكي مع صناع فيلم رحلة 404

وصرحت بطلة الفيلم منى زكي، أنها تشرفت منذ البداية باختيار المخرج هاني خليفة والمؤلف محمد رجاء للمشاركة في الفيلم، بالإضافة إلى تحمس المنتج محمد حفظي لها، وقالت: "زادني شرف قبول الزملاء أدوار شرف في الفيلم لأن موهبتهم الكبيرة أضافت كثيرا للفيلم، كما أتوجه بالشكر لنقابة المهن السينمائية على ترشيح الفيلم ليمثل مصر في الأوسكار، وإن شاء الله ربنا يكملها علي خير، ويقبل ونشرف بلدنا".

رحلة المنتج محمد حفظي مع الفيلم

بينما أشار المنتج محمد حفظي، أن الرحلة كانت طويلة وصعبة، ولكنهم سعداء بوصول المشروع لهذا الترشيح، وقال: "نحن كشركة فيلم كلينيك نعلم جيدا مسؤولية ترشيح الأفلام للأوسكار، فليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها ترشيح فيلم من إنتاجنا، فخلال السنوات العشرة الماضية كان هناك ما بين 6 أو 7 أعمال خاصة بنا، فنحن على علم بالمجهود الذي نحتاج إليه والمسؤولية التي نتمنى أن نكون على قدرها دائما".

إيمان المنتجة شاهيناز العقاد بنجاح الفيلم

في حين روت المنتجة شاهيناز العقاد بداية علاقتها بالفيلم، وقالت: "منذ أن شاركت في تلك الرحلة من 5 سنوات، كان لدي إحساس قوي بأنها ستكون دائما في الصدارة؛ ولذلك أشعر بالفخر وسعيدة بهذا الاختيار، فكل من عمل عليه يستحق هذا التقدير لأنهم اجتهدوا وانتظروا وصبروا لوقت طويل، بداية من المؤلف والمخرج وكل فريق العمل من ممثلين وصناع لأنهم آمنوا بهذه الرحلة".

جوائز فيلم رحلة 404

وكان فيلم رحلة 404 قد شارك في العديد من المهرجانات وحصل على العديد من الجوائز، منها جائزة لجنة التحكيم الخاصة للمخرج هاني خليفة بالدورة الـ 13 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وجائزة أفضل ممثلة لمنى زكي عن دورها، بينما حصل على جائزة أفضل فيلم مصري في الدورة الثامنة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، وكان فيلم افتتاح فعاليات مهرجان هوليوود للفيلم العربي، كما عرض خارج المسابقة في الدورة الـ 24 لمهرجان روتردام للفيلم العربي.

كما حقق العديد من الأرقام القياسية حصوله على تقييم 7.9 من 10 على موقع IMDB أحد أهم المواقع التي تهتم بشؤون السينما والأفلام في العالم، من خلال آراء الجمهور من مصر والسعودية والكويت وأمريكا وبريطانيا، بينما حصل على تقييم 3.6 من 5 في موقع LetterBoxd وهو موقع يشرف عليه عشاق السينما في نيوزيلندا، والذي نشر عليه عدد كبير من الجمهور آراء إيجابية عن الفيلم، بالإضافة إلى الإشادة النقدية التي يحصل عليها الفيلم من النقاد في كل الدول التي عرض بها حتى الآن.

صناع فيلم رحلة 404

فيلم رحلة 404 بطولة مني زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد علاء، حسن العدل، سما إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، وعارفة عبدالرسول ونورا شعيشع، مدير التصوير فوزي درويش، وإشراف فني وديكور عاصم على ومونتاج محمد عيد وموسيقي تصويرية سعاد بوشناق وتصميم الأزياء مروة عبدالسميع وميكساج كوستاس فاريمبوبيوتيس ومهندس الصوت علمي عبدالستار، ومن تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

إنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد من خلال شركاتهم، فيلم كلينك ولاجونى للإنتاج السينمائي وهو إنتاج مشترك مع مجموعة Arabia Pictures Entertainment السعودية وهاى ميديا للإنتاج الفني والتوزيع. وتوزعه سينمائيًا أفلام مصر العالمية داخل مصر وFront Row Filmed Entertainment خارج مصر.