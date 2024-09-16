خالد تاج الدين عن عمرو مصطفى: 'مهما عمل مش هرد عليه'

القاهرة - محمد ابراهيم -



قرر الشاعر خالد تاج الدين، الرد على ما أثاره المطرب والملحن عمرو مصطفى بأنه سوف يقوم بإعادة إنتاج أعماله، التي قدمها مع كبار المطربين قديمًا، لكن بصوته، مبررًا ذلك بأنها خطوة في طريق استعادة حقه العلني المهدور في نجاح تِلك الأغنيات على مستوى العالم كله.

وقال تاج الدين خلال تصريحات له عبر فيديو بثه عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن عمرو مصطفى مخطئ فيما يقوله، فحق الأداء العلني، محفوظ لجميع الشعراء والملحنين، وأن المطربين وشركات الإنتاج الذي عملوا معها تحفظ حقوقهم المادية والأدبية في هذه الأعمال.

وأضاف أنه بالفعل يتلقى كل فترة هو وعمرو مصطفى وغيرهم من الملحنين والشعراء، مبالغ مالية من جمعية الساسام بفرنسا، على عدد من الأعمال التي قدموها وذكر من بينها "قصاد عيني" و"وماله" للمطرب عمرو دياب.

وذكر تاج الدين أن الملحن عمرو مصطفى صديق منذ اليوم الأول في السنة الأولى من الجامعة حيث التقيا في كلية الحقوق، وجمعتهم المزيكا، وقدما سويًا عددًا كبير من الأغاني سواء لمطربين آخرين أو أغاني قدمها عمرو مصطفى مطربًا وكتبها خالد تاج الدين.

أيضًا تحدث خالد تاج الدين عن علاقة الصداقة الكبيرة التي تجمعه بعمرو مصطفى منذ 2001 وحتى 2024، والتي تمنعه في كثير من الأحيان في الرد عليه، خاصة وأن عمرو مصطفى كثيرًا ما يتعمد عدم ذكر اسم خالد تاج الدين في الحديث عن الأغاني التي جمعتهما، ويكتفي فقط بذكر إنه ا كانت ألحانه.



وأكد الشاعر الكبير أنه يكن كل احترام لعمرو مصطفى، وحتى حينما "دسه" بطريقة أغاني الراب، في أغنية راب قدمها بعنوان "يابا قشطة" وخصه بمقطع قال فيه عنه: " اهو جنو برضو صاحبي ومهما غلط فيا اراعي غلبان غباء طبيعي بيستخدم ذكاء صناعي"، وكان هذا على سبيل المداعبة فقط.