نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادى السينما يقدم فيلم "مدرسة أبدية" على المسرح الصغير بالأوبرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فى إطار اهتمام الثقافة المصرية بمختلف مجالات الإبداع تقدم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد ضمن نشاطها الثقافى والفكرى وعبر سلسلة عروض نادى السينما فيلم "مدرسه ابدية " من إخراج نانسى كمال والذي يقدم لأول مره فى مصر وذلك في السابعه مساء الأربعاء ١٨ سبتمبر علي المسرح الصغير.



يعقب عرض الفيلم صالون ثقافى تديره الإعلامية رانيا رياض، بحضور أبطال الفيلم الملهمين وصناعه، السيدة سوزان رمسيس ويصا، مهندس اكرام منير نصحى،مدير التصوير نبيل سمير والمخرجه نانسي كمال.

فيلم "مدرسه أبدية "

جدير بالذكر أن الفيلم أنتج بدعم مؤسسة WOD سالزبورج ـ النمسا وهو فيلم عن مركز ويصا واصف وتدور أحداث الفيلم عن العلاقه بين رمسيس ويصا واصف وجيلين من النساجين فى الحرانيه،وعرض مرتين في سالزبورج - النمسا.