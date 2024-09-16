نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام ماجد يكشف عن سعادته باحتلال "إكس مراتي" مركز في قائمة أعلى 10 أفلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم “إكس مراتي” نجاحًا هائلًا منذ أولى أيام عرضه بدور السينما المصرية، حيث عبر الفنان هشلم ماجد عن سعادته بحصول فيلمه في المرتبة السادس في قائمة أعلى 10 أفلام تحقيقًا للإيرادات، في تاريخ السينما المصرية، وذلك بعدما تخطت إيراداته الـ80 مليون جنيه.

ونشر هشام ماجد، صورة لاسم الفيلم، وهو في المركز السادس، وعلق عليه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: «الحمد لله».

أحداث فيلم إكس مراتى

ويظهر هشام ماجد خلال أحداث فيلم إكس مراتى شخصية دكتور نفسي ومتزوج من أمينة خليل ويقع في العديد من المواقف الاجتماعية الكوميدية، ويظهر محمد ممدوح، بشخصية رد سجون، ويقع في العديد من المشاكل، وهو زوج أمينة خليل السابق.

وتظهر أمينة خليل بشخصية امرأة تمتلك بيوتي سنتر، وتجمعها العديد من المشاهد مع هشام ماجد ومحمد ممدوح في إطار اجتماعي كوميدي.

أبطال إكس مراتي

فيلم إكس مراتي بطولة هشام ماجد، محمد ممدوح، أمينة خليل، بجانب عدد من ضيوف الشرف، وهو فكرة وإخراج معتز التوني، ومن تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، والفيلم برعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

قصة فيلم إكس مراتي



تدور قصة فيلم إكس مراتي في إطار اجتماعي كوميدي، يظهر هشام ماجد خلاله بشخصية دكتور نفسي ومتزوج من أمينة خليل ويقع في العديد من المواقف الاجتماعية الكوميدية.