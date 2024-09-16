الإعلامية إيمان الحصري تخضع لعملية جراحة دقيقة

القاهرة - محمد ابراهيم - تعرضت الإعلامية إيمان الحصري لوعكة صحية استدعت نقلها إلى أحد المستشفيات الخاصة، حيث تخضع لعملية جراحية عاجلة.

وكشفت صديقتها الإعلامية دارين فرغلي عن الحالة الصحية للإعلامية إيمان الحصري، حيث كتبت عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك".

وكتب دارين علي صفحتها الشخصية: “دعواتكم للصديقة الغالية جدًا إيمان الحصري بالشفاء العاجل لأنها تخضع لعملية دقيقة جدا وهي في أمس الحاجة لدعواتنا جميعًا، وفي يوم مولد رسولنا الكريم أدعو لها بما كان يدعو به عليه أفضل الصلاة والسلام للمريض، اللَّهُمَّ ربَّ النَّاسِ، أَذْهِب الْبَأسَ، واشْفِ أَنْتَ الشَّافي، لا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفاءً لا يُغَادِرُ سقَمًا، اللهم آمين”.

فيما حرصت الإعلامية لميس الحديدي على الدعاء لها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، وكتبت:" وكتبت: "صديقتي وزميلتي إيمان الحصري.. بالسلامة إن شاء الله، عانيت الكثير وأنتِ قادرة بإذن الله وبدعوات المحبين أن تكملي الطريق".