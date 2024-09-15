فرقة التنورة التراثية تشارك في مهرجان البحر الأبيض المتوسط بقبرص

القاهرة - محمد ابراهيم -

ضمن برامج وزارة الثقافة، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، شاركت الهيئة العامة لقصور الثقافة في مهرجان البحر الأبيض المتوسط المقام بدولة قبرص، حيث قدمت فرقة التنورة التراثية التابعة للهيئة عروضًا مميزة.

عروض فرقة التنورة في مهرجان قبرص

قدمت الفرقة، بقيادة الفنان محمد صلاح، مجموعة من العروض المستوحاة من الفلكلور المصري، مثل "التنورة الاستعراضية"، بمصاحبة آلات المزمار الصعيدي والطبول والصاجات والربابة، مما لاقى تفاعلًا جماهيريًا كبيرًا.

حضور رسمي وتفاعل جماهيري

شهد العروض السفير المصري في قبرص، ومحافظ وعمدة المدينة، وسط تفاعل جماهيري واسع. وقد تميز المهرجان بتنظيم ديفيليه فني راقص في شوارع المدينة، بمشاركة دول عديدة منها مصر، قبرص، فرنسا، إيطاليا، وغيرها.

إدارة وتنظيم المشاركة المصرية

جاءت مشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وتستمر فعاليات المهرجان حتى 16 سبتمبر.

تاريخ مشاركات فرقة التنورة

تأسست فرقة التنورة التراثية عام 1988، وشاركت في العديد من المهرجانات المحلية والدولية، مثل "أمريكا، فرنسا، النمسا، فنزويلا"، وغيرها، إلى جانب مشاركتها في مهرجانات أخرى مثل "فيفا فنزويلا" والعلمين.