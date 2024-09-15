بندوة تثقيفية.. ثقافة الجيزة تحتفل بالمولد النبوي الشريف

القاهرة - محمد ابراهيم -

عقد بيت ثقافة المتانيا، التابع لفرع ثقافة الجيزة، ندوة تثقيفية بعنوان "نبي الرحمة والإنسانية"، وذلك ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، بذكرى المولد النبوي الشريف، وفي إطار برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى تعزيز القيم الإنسانية والاجتماعية.

القيم الإنسانية في رسالة الرسول

افتتح كرم ربيع، مدير عام ثقافة الجيزة، الندوة بكلمة تطرق فيها إلى القيم الإنسانية العظيمة التي حملها رسول الله ﷺ، والتي أسست لمجتمع قائم على الأخلاق الحميدة، العدل، والمساواة بين الناس. كما شدد على أن الاحتفال الحقيقي بذكرى مولد النبي يتمثل في اتباع هديه والاقتداء بأفعاله وأقواله في الحياة اليومية.

مولد النبي “نعمة للعالمين”

استعرض الشيخ محمد عطية، من إدارة أوقاف الجيزة، أهمية مولد النبي محمد ﷺ باعتباره خاتم الأنبياء، مشيرًا إلى أن الله بعثه رحمة للعالمين، ليتمم نعمه على البشر ويهديهم إلى طريق الحق والهدى.

رسالة النبي “نور للإنسانية”

من جهته، أكد الدكتور ربيع شكري، رئيس نادي أدب الجيزة السابق، أن ميلاد النبي محمد ﷺ هو الحدث الأعظم في تاريخ البشرية، حيث جاء ليبدد ظلام الجهل والتخلف، وينشر النور والهداية للعالم أجمع.

الدروس المستفادة من السيرة النبوية

أشار الشيخ أحمد مرعي، من إدارة وعظ الأزهر الشريف، إلى أن ذكرى مولد رسول الله ﷺ تمثل فرصة للتأمل في الدروس المستوحاة من سيرته العطرة، والتي تدعونا إلى التحلي بالقيم النبيلة كالعدالة، الإحسان، والتسامح في جميع تعاملاتنا اليومية.

الحضور والتنظيم

جاءت الندوة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وحضرها عدد من المسؤولين المحليين والشخصيات البارزة، من بينهم المهندس معاوية البحيري، رئيس مركز ومدينة العياط، وحمادة المليجي، رئيس الوحدة المحلية بالمتانيا، بالإضافة إلى شخصيات من القطاعين التعليمي والصحي.