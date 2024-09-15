نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد عرض أولى حلقات مسلسل "ديبو".. محمد أنور يوجه رسالة لهؤلاء النجوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنان محمد أنور عن سعادته الشديدة عن ظهور النجوم أكرم حسني وزينة ومصطفى غريب كضيوف شرف في أولى حلقات مسلسله الجديد "ديبو"، والذي يعرض حاليًا على منصة “Yango Play”، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر "أنور" مجموعة من الصور تجمعه بهؤلاء النجوم من كواليس تصوير العمل، وعلق عليها قائلًا:" النجوم اللي شرفونا ونورونا واتبسطنا بيهم في اول حلقتين من مسلسل ديبو، اللي اتفرج عليهم يقولنا إيه رأيه واللي لسه ماتفرجش يروح يتفرج".

محمد أنور ومصطفى غريب

محمد أنور وأكرم حسني

أحداث مسلسل "ديبو"

وتدور أحداث مسلسل "ديبو "حول تسلم دياب الشهير بديبو (محمد أنور) العمل في أحد الفنادق بمنطقة نائية كمدير للفندق، ومنذ لحظة وصوله نهارًا، نلاحظ ما يحيط بهذا الفندق من غموض، ويشمل هذا الغموض ستريو الذي يستقبل دييبو بابتسامة عريضة، لا تخلو من التوجس والشعور بالخوف، ويقوده إلى الداخل كاشفًا له أنه فندق مخصص للحيوانات الثرية، والتي من بينها حيوانات مفترسة.

أبطال وصناع مسلسل "ديبو"

ومسلسل "ديبو" من إخراج أحمد عبد الوهاب، وتأليف إيهاب بليبل، ويشارك في بطولته مع محمد أنور، أحمد عبد الحميد، هالة فاخر، محمد محمود، إيمان السيد، سارة الشامي، أمجد الحجار، رشدي الشامي ومحمد عبد العظيم.