نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قناة "MBC مصر" تحصد جائزة أفضل قناة عامة وعمرو أديب أفضل مُقدم برامج في مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ 15 بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصدت قناة "MBC مصر"، جائزة أفضل قناة عامة ضمن فعاليات مهرجان الفضائيات العربية الذي إحتفل بدورته الخامسة عشر في حفل مميز حضره نُخبه من نجوم الفن وصًناع الدراما في مصر والعالم العربي.

عمرو أديب يحصد جائزة أفضل مُقدم برامج عن برنامج “الحكاية”

بالإضافة لحشد من رجال الصحافة والإعلام، كما حصد الإعلامي عمرو أديب جائزة أفضل مُقدم برامج عن برنامج "الحكاية"، وقد تسلم الجوائز من أحمد عليوه رئيس المهرجان كل من صلاح مهران مدير البرامج بقنوات "MBC مصر"، بالنيابة عن القناة، ومُحمد علي من فريق برنامج "الحكاية" بالنيابة عن عمرو أديب.

إحتفالية مهرجان الفضائيات العربية

وكان مهرجان الفضائيات العربية قد أقام إحتفالية دورته الـ 15 بأحد الفنادق الكبري بضاحية القاهرة الجديدة، وحصد الجوائز عدد كبير من النجوم والأعمال الدرامية ومن بينها عدد من الأعمال التي عُرضت حصريًا عبر شاشات "MBC مصر".

ومنها مُسلسل "نعمة الأفاكاتو"، ومُسلسل "العتاولة"، ومُسلسل "أعلي نسبة مُشاهدة، ومُسلسل "بين السطور" وغيرها من الأعمال المُميزة، وحضر الحفل نُخبه من النجوم منهم أحمد السقا، باسم سمره، غادة عبد الرازق، مي عمر، محمد سامي، أحمد فهمي، أحمد رزق، عبير صبري، وفاء عامر، نيكول سابا، مُعتصم النهار، نور علي، ماجد المصري، محمد علاء، مُصطفي ابو سريع وآخرين…