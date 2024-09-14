نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبير صبري وأحمد وليلي زاهر أبرز حضور مهرجان الفضائيات العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيمت الدورة الخامسة عشر من مهرجان الفضائيات العربية برئاسة الإعلامي أحمد علاوة في أحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس.

حرص على الحضور النجم أحمد فهمي، روجينا، رياض الخولي، أحمد السقا، أحمد العوضي، غادة عبدالرازق، بسمة، محمود حمدان، نادين نجيم، معتصم النهار، مروة صبري، نور علي، باسم سمرة، ماجد المصري، وغيرهم من النجوم.

وكان آخر الحضور الفنان أحمد زاهر والفنانة عبير صبري وشقيقتها.

وفي سياق مختلف، تصدر اسم الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بما احتفلت بعيد ميلادها أمس مع خطيبها الفنان هشام جمال، حضر الاحتفال شقيقتها ملك أحمد زاهر وصديقاتها، كما حضره عمرو وهبة وزوجته والملحن مادي.

وكانت الفنانة عبير صبري، قد شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل «حدوتة منسية»، وشاركها البطولة سوسن بدر وأحمد فهيم ومحمود حجازي ونانسي صلاح وهشام إسماعيل من إخراج محمد محيي الدين.