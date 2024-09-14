أحمد سعد يطرح "كبرتوا الموضوع" من مسلسل ديبو

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الفنان أحمد سعد منذ قليل، أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم «كبرتوا الموضوع»، والتي يشارك من خلالها في مسلسل ديبو، من بطولة النجم محمد أنور.

أحمد سعد يروج لـ أحدث أعماله الغنائية

سبق، كشف أحمد سعد عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن موعد طرح أغنية كبرتوا الموضوع، قائلا: «كبرتوا الموضوع أغنية جديدة من مسلسل ديبو اسمعوها كاملة النهاردة الساعة 6 على يوتيوب وكل المنصات».

مسلسل ديبو لـ محمد أنور

وعرضت أولي حلقات مسلسل ديبو للفنان محمد أنور، أمس الجمعة عبر إحدى المنصات الرقمية، وتدور أحداثه في إطار تشويقي كوميدي حول شاب مستهتر يدعى «ديبو» يضطر للعمل في أحد الفنادق من خلال مكتب توظيف لسداد ديونه ليكتشف فيما بعد أنه خاص بالحيوانات لتنقلب الأحداث رأسا على عقب، ويتكون العمل من 12 حلقة، يشارك في بطولة بجانب محمد أنور، العديد من النجوم: هالة فاخر، محمد محمود، إيمان السيد، سارة الشامي، أمجد الحجار، رشدي الشامي، أحمد عبد الحميد، محمد عبد العظيم، الطفلة ريما مصطفى.

أغنيه برج الروقان لـ أحمد سعد

ومن ناحية اخري، كان أحمد سعد قد طرح عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، أحدث أعماله الغنائية، والتي تحمل إسم "برج الروقان"، مع أبلة فاهيتا، وذلك على هامش لقائها في برنامج "بيت السعد"، الذي يعرض على شاشة قناة "إم بي سي"، والذي يقدمه الشقيقان عمرو وأحمد سعد.

كلمات اغنيه برج الروقان

مواليد برج الروقان، ودماغي من الاخر سابقه

عايشه بحب الفصلان

ومعنديش ولا حاجه فارقه

ليفل الوحش انا قفلته

وصاحبت الليل وسهرته

ومعنديش اي روتين علشان مبحبش ست

مواليد برج الروقان

مصاحبش غير ناس حباها

ولا عمري اروح في مكان

غير لو فيه حاجه انا حساها

تنكه والسر في تقلي

روقان الدنيا لازق لي

الناس بيمرنوا عضلاتهم

وانا بمرن انا عقلي.

اخر اعمال احمد سعد

وكان آخر أعمال الفنان أحمد سعد الغنائية، هو طرحه ديو جديد بعنوان “الزين” بمشاركة النجم الجزائري الشاب خالد فى أول تعاون بينهما، وطرحت الاغنيه علي اليوتيوب، وهي من كلمات مصطفى حدوتة وعبده سعود وألحان أحمد سعد وتوزيع إيها كولبيكس.