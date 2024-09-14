نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر تصدر بيومي فؤاد للتريند.. تعرف على التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم الفنان بيومي فؤاد، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، بأكثر من مائتي ألف عملية بحث، وذلك بعدما أكد في تصريحات صحفية على عدم التعاون مع المخرجة كاملة أبو ذكري في أي عمل فني، بسبب أزمة مسرحية "زواج إصطناعي"، التي تم عرضها ضمن فعاليات السخة الرابعة من موسم الرياض، والتي انطلقت يوم 30 أكتوبر، على خشبة مسرح محمد العلي بالرياض.

وجاءت تصريحات "فؤاد" كالتالي:" لا مجال لأي صلح معها، ولا يمكن أن يجمعني بها أي عمل فني مستقبلا حتى لو كان سينال جائزة الأوسكار، كاملة سقطت من نظري لأنها لم تكمل موقفها الذي بدأته، فلماذا حذفت منشورها الذي كتبته. هل تستطيع أن تجيب عن السؤال؟".



آخر أعمال بيومي فؤاد

ويذكر أن آخر أعمال الفنان بيومي فؤاد الفنية، هو مشاركته في بطولة فيلم "جوازة توكسيك" بجانب ليلى علوي ومحمد أنور، والذي تم عرضه مؤخرا في دور العرض السينمائية.

أبطال وصناع فيلم "جوازة توكسيك"

وشارك في بطولة فيلم "جوازة توكسيك "عدد كبير من الفنانين أبرزهم: ليلى علوي، بيومي فؤاد، هيدي كرم، ملك قورة، تامر هجرس، محمد أنور،ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

أحداث فيلم "جوازة توكسيك"

وتدور أحداث فيلم جوازة توكسيك في إطار كوميدي حول قصة حب "فريدة وكريم"، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، لتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تماما عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية.