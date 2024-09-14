أحمد جودة - القاهرة - كزبرة يطرح أغنية "فرحي" برفقة نورين أبو سعدة

يخوض مطرب المهرجانات كزبرة "أحمد بحر" تجربة غنائية جديدة من خلال ألبوم غنائي قام بطرح منه مؤخرا أغنية بعنوان "رزمة" وتعد هذه الاغنية هى أولى أغاني الألبوم الجديد، أما الآن فطرح كزبرة في خلال الساعات القليلة الماضية ثاني أغنية من أغاني الألبوم الجديد وهى أغنية تحمل عنوان "فرحي" وقدمها على طريقة الفيديو كليب برفقة الفنانة نورين أبو سعدة، ويستعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية الآتية أبرز التفاصيل الخاصة بأغنية كزبرة الجديدة.

تفاصيل أغنية فرحي

أغنية فرحي من تأليف كزبرة، وألحان ريشا وسمارة وكزبرة، وشاركت فيها الفنانة الشابة نورين أبو سعدة، أما عن إخراج الڤيديو كليب فـ هو للمخرج هيثم حجر.



أحدث أغاني كزبرة

وكان مطرب المهرجانات كزبرة قد طرح في الأيام القليلة الماضية أولى أغاني ألبومه الجديد وهى أغنية "رزمة" ضمن ألبومه الذي يحمل إسم الفرح وقام كزبرة بطرحها على حسابه الرسمي على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" وحققت الأغنية نجاحا كبيرا بعد طرحها على يوتيوب من قِبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي.



آخر الأعمال الدرامية لكزبرة

أما عن الأعمال الدرامية التي شارك فيها مطرب المهرجانات كزبرة هو مسلسل "كوبرا" والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي 2024، وهو مسلسل ينتمي إلى فئة الأعمال الإجتماعية الدرامية الذي تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، وقد تصدر كزبرة الترند طوال شهر رمضان الكريم بسبب جملة "ع الدوغري" التي قالها ضمن أحداث مسلسل كوبرا والتي نالت إعجاب الجمهور.

آخر الأعمال السينمائية لكزبرة

وشارك كزبره في بطولة فيلم بعنوان "الحريفة" بطولة الفنان نور خالد النبوي وعدد آخر من النجوم، وهو فيلم ينتمي الى فئة الأعمال الدرامية الإجتماعية، وقد حقق الفيلم نجاحا كبيرا أثناء عرضه.