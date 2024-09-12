نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيرادات فيلم "عاشق" لـ أحمد حاتم تتخطى المليون جنيهًا في أول أيام عرضه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ مساء أمس أول أيام عرض فيلم "عاشق" لأحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد في جميع السينمات داخل القاهرة وباقي المحافظات وتسابق عليه الجمهور بكل حماس لمشاهدة فيلم "عاشق" فور عرضه.

إيرادات فيلم "عاشق"



حقق فيلم "عاشق" في أول أيام عرضه أمس إيرادات بلغت مليونًا و43 ألفًا و626 جنيهًا في شباك التذاكر، حيث تصدر قائمة إيرادات الأفلام بهذا الرقم.

أولى أيام عرض فيلم “عاشق” أمس حيث حقق نجاحًا كبيرًا وتزاحمت عليه الأعداد ليفوزوا بمشاهدة الفيلم

قصة فيلم عاشق

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي، تجمع قصة حب تنتهي بالزواج بين الشاب مالك والفتاة فريدة، حيث يعمل مالك معالج لحالات الإدمان، بينما فريدة تتورط في العديد من المشكلات بسبب وقوعها في فخ الإدمان وتدور الأحداث في إطار تشويقي مما يجذب الجمهور لمشاهدة فيلم "عاشق" فور عرضه.

طاقِم عمَل فيلم "عاشق"

الفيلم من إنتاج أحمد السبكي وتأليف محمود زهران، وإخراج عمرو صلاح، وبطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، محسن محيي الدين.



آخر أعمال أحمد حاتم الدرامية

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال حاتم هو مسلسل "عمر أفندي" التي تدور أحداثه حول "علي التهامي" الشاب الثلاثيني المتزوج من ابنة رجل ملياردير هو على خلاف دائم معه، وعند وفاة والده، الرسام المغمور الذي كان منقطعا عنه لفترة بسبب رفض هذا الأخير لزواجه، يذهب بهدف بيع منزل والده القديم، حيث يكتشف سردابا سريا فيه، يقوده إلى زمن آخر، فيعود إلى أربعينيات القرن الماضي، إبان الاحتلال الإنجليزي لمصر، ويجد صورة لوالده، ويتبين أن منزل والده كان في ما مضى بانسيون، تتوالى زياراته واكتشافاته وقصة حب ومشاكل ومواجهات من أجل معرفة سر السرداب، الذي يربط بين زمنين.

طاقِم عمل مسلسل "عمر أفندي"

حيث ينتمي مسلسل "عمر أفندي" إلى نوعية الأعمال الإجتماعية الكوميدية الرومانسية، ويشارك في بطولته كل من أحمد حاتم، رانيا يوسف، آية سماحة، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، رانيا يوسف، محمود حافظ، ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبدالرحمن أبو غزالة، والعمل مكون من 15 حلقات.