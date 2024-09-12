اليوم.. مصطفى أبو سريع ضيف برنامج "الراديو بيضحك"

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل الفنان مصطفى أبو سريع، اليوم الخميس الساعة الخامسة مساءً، ضيفًا في برنامج "الراديو بيضحك"، الذي تقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى، عبر إذاعة الراديو "9090"، ومن المقرر أن يكشف خلال الحلقة عن كثير من الأسرار حول حياته الخاصة ومشواره الفني، كما يكشف كواليس آخر أعماله الفنية وهو مسلسل "عمر أفندي".

ونشرت الصفحة الرسمية للراديو "9090" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو لـ مصطفى أبو سريع، وعلقت عليه:" الفنان مصطفى أبوسريع هيكون ضيفنا بكرة الخميس الساعة ٥ مساءً في الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى غلى الراديو 9090".

آخر أعمال مصطفى أبو سريع

ويذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى أبو سريع الفنية، هو مشاركته في مسلسل "عمر أفندي" بطولة الفنان أحمد حاتم، والذي تم عرضه مؤخرًا، وحقق نجاحًا كبيرًا، وانتشارًا واسعا، ولاقى تفاعل كبير من الجمهور، حيث كان ينتظر الجمهور عرض حلقاته.

أحداث مسلسل "عمر أفندي"





وتدور أحداث مسلسل عمر أفندي في إطار الإثارة والتشويق حول 3 شخصيات محورية يقدمها الفنان أحمد حاتم والفنانة رانيا يوسف والفنانة آية سماحة وتجمع أحمد حاتم قصة حب بآية سماحة خلال الأحداث وينتقل المخرج خلال الأحداث بين الفترتين المختلفتين في الزمن والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.

أبطال وصناع مسلسل "عمر أفندي"





ويضم مسلسل عمر أفندي عددا كبيرا من الفنانين أبرزهم الفنان أحمد حاتم، آية سماحة، مصطفى أبو سريع، محمد رضوان، والعمل من إخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وهو من تأليف مصطفى حمدي.