نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا..أبطال عمر أفندي يدخلون استديو منى الشاذلي بمظاهرة من حقبة الأربيعنات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشاد الجمهور بدخلة فريق عمل "عمر أفندي" في حلقة منى الشاذلي غدًا في تمام العاشرة مساءً عبر قناة "on e".



وتبين من برومو الحلقة دخول فريق عمل المسلسل في شكل مظاهرة حقب الأربيعينات وهم حاملين أحمد حاتم ومصطفى أبو سريع على الأكتاف.

تحويل الاستديو لحقبة الأربيعينات



ويقدم أبطال العمل محاكاة لعصر الأربيعينات فيرتدون ملابس تلك الحقبة من برقع وغيره، كما يقدمون مظاهرة داخل الاستوديو، وكشف أحمد حاتم عن حبه لتلك الحقبة وهدوؤها مشيرًا إلى أن أحمد السقا كان يتحدث معه عقب كل حلقة ويُشيد بأداءه.





أحداث مسلسل عمر أفندي

وتدور أحداث مسلسل عمر أفندي في إطار الإثارة والتشويق حول 3 شخصيات محورية يقدمها الفنان أحمد حاتم والفنانة رانيا يوسف والفنانة آية سماحة وتجمع أحمد حاتم قصة حب بآية سماحة خلال الأحداث وينتقل المخرج خلال الأحداث بين الفترتين المختلفتين في الزمن والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.

أبطال مسلسل عمر أفندي

ويضم مسلسل عمر أفندي عددا كبيرا من الفنانين أبرزهم الفنان أحمد حاتم، آية سماحة، محمد رضوان، والعمل من إخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وهو من تأليف مصطفى حمدي.

آخر أعمال أحمد حاتم



يذكر أن آخر أعمال أحمد حاتم فيلم السرب ويدور حول قصة حقيقية، وهي ملحمة لـ القوات المسلحة المصرية، حدثت عام 2021 في مدينة درنة في ليبيا، وذلك بعد ارتكاب أعضاء تنظيم داعش الإرهابي جريمة ذبح 21 مصري قبطي، ولذلك نفذ الجيش المصري عملية جوية فى ليبيا ضد تنظيم داعش الإرهابي، ويجسد دور ضابط طيار يدعى «الشاذلي» خلال أحداث العمل، ويحارب مع القوات المسلحة المصرية للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي في مدينة «درنة» الليبية، ولكنه يستشهد أثناء العملية.

فريق عمل السرب

يشارك في الفيلم عدد من النجوم وهم: أحمد السقا، كريم فهمي، شريف منير، أحمد حاتم، هند صبري، دياب، آسر ياسين، قصي خولي، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، منى زكي، إسلام جمال، محمود عبد المغني، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.