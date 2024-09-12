تامر عبد المنعم يوجه رسالة للفنانة مها أحمد

القاهرة - محمد ابراهيم - وجه الفنان تامر عبد المنعم رسالة للفنانة مها أحمد بعد الهجوم عليها بسبب التيك توك من خلال حسابه الشخصي على موقع" فيسبوك ".

كتب معلقا:'رسالة للفنانة مها احمد

الزميلة العزيزة والأخت الغالية الفنانة مها احمد بعد التحية من حقك تعملي اللي انتي مقتنعة بيه وتقولي اللي نفسك فيه وتطلبي من رب العباد أن شيخة خليجية تشغلك عندها ما دام في حدودك ومن حقك تشتغلي عن شيخة ومن حقك تجيبي فلوس من التيك توك وغير التيك توك وكل ما سيستجدّ من وسائل تواصل اجتماعي وغير اجتماعي ".

أضاف قائلا:' ولكن يا عزيزتي ليس من حقك أبدا أن تقولي أن فنانين مصر كلهم راحوا لترك آل الشيخ ولا حقك حتي أنك تتكلمي عن المجموعة اللي راحت لترك آل الشيخ لهذه الأسباب الأول أن مش كل الفنانين المصريين راحوا للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة.

تابع قائلا:' الثاني اللي راح لترك آل الشيخ راح لأنه مطلوب في المملكة وجماهيريته أتاحت له الفرصة إنه يقدم أعماله هناك وبالتالي تمت دعوته رسميا،

الثالث اللي راح راح المملكة بدعوة من رئيس هيئة الترفيه لتقديم عمل وليس للعمل عند ترك ال الشيخ كشخص

اختتم حديثه قائلا:' أخيرًا وليس اخرا

نصيحتي لكي كزميلة واخت غالية وكزوجة لفنان كبير وصديق عزيز ليس كل ما نشعر به نشارك به من خلال التواصل الاجتماعي، والسلام ختام".