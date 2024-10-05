توقعات برج السرطان لشهر أكتوبر 2024 مع غالية بكفلاوي

بقلم: غالية بكفلاوي

ماذا يخبئ الفلك لمواليد برج السرطان هذا الشهر؟ تابع قراءة السطور التالية.

توقعات برج السرطان لشهر أكتوبر 2024

برج السرطان قد يكون هذا هو شهر التغييرات العائلية بامتياز ربما ترافقك الضغوط بهذا الشهر حيث تبقى بحالة من التوتر وسرعة الخلاف؛ بسبب بعض المبالغات بتحليل الأمور؛ مما يدخلك بنقاشات معقدة مع المحيط.

الشمس وعطارد ببرج الميزان مع المريخ المتواجد ببرجك ومشتري متراجع بمنزلك 12 مع ولادة قمر بالميزان واكتمال قمر بالحمل مواقع مقيدة لك، وتحاصرك قليلا فالوضع حاليا مرتبط ارتباطا وثيقا بمواقعك واستقرارك سواء العملية أو العائلية

من الوارد بهذا الشهر ان تغير مكان إقامة أو سكن أو ربما موقع مهني تكثر المفاجآت وتتنوع الطوارئ، وربما تعود لقضايا ماضيه أهملتها أو علاقات تحتاج منك لإصلاح وتصويب

البعض من مواليد السرطان يعود من سفر، ولكن بشعورك الداخلي هناك شيء يعيق حلاوة الأشياء ربما المسؤوليات والالتزامات، وربما الظروف العائلية الضاغطة أو الصحية المرافقة أنت بحاجة للتعامل الهادئ مع كل ما يطرأ ومحاولة عدم فرض إرادتك أو التقليل من أهمية آراء الآخرين من المفيد ان تنتظر لنهايات هذا الشهر حيث تبدأ الأجواء بالتحسن اعتبارا من تاريخ 23 قبل هذا التاريخ وبتاريخ 13 يصل عطارد لبرج العقرب لتبدأ أنت بحوارات فعالة وبناء وأكثر تفاهما مع المحيط حيث يتغير المناخ، وتكبر إمكانية إيجاد التفاهمات والانسجام والتواصل المؤثر المقنع؛ مما يسهل إزالة بعض الخلافات القائمة

في هذا الشهر تشغلك التفاصيل المالية مع العائلة، سواء كان الأمر مرتبط التزامات أو بأموالك مشتركة أو قسمة أملاك أو ميراث حيث تدخل مفاوضاتك بقوة وحجج قوية دون تضييع للوقت

ولادة قمر ببرج الميزان واكتمال قمر ببرج الحمل يشيران لتغييرات أساسية بمواقعك سواء العائلية أو المهنية ربما تصرف المال لأسباب كثيرة، وتتخذ قرارات نهائية بالخروج من تبعية معينة والبحث عن استقلال واستقرار

المريخ ببرجك قد يطرح بعض الخلافات مع السلطات، أو يظهر بعض الأخطاء، أو يعرضك للمنافسات بالعمل، وربما تواجه الآخرين بعدائية فكن حذر واعتمد المرونة عاطفيا تعوضك الأوضاع العاطفية عن متاعبك الأخرى فالزهرة ببرج العقرب تطرح بعض الفرص، وتتيح لك بعض الأوقات الجيدة الحظوظ ترافقك، وربما تجد راحتك مع الحبيب، وتشعر بالانسجام والتفاهم، البعض من مواليد السرطان قد يقرر الانفصال عن ماض عاطفي ليبدأ بجديد أكثر استقرارا وأكثر انسجاما مع أهوائه

بعد تاريخ 17 تنتقل الزهرة لبرج القوس؛ مما يجعلك أكثر اهتماما بمسؤولياتك وأعمالك، وقد تطرأ فرصة عاطفية من محيط العمل، أو تحاول أنت الاقتراب من زميل لتطور علاقتك به.

بتاريخ 23 تنتقل الشمس لبرج العقرب، فتفتح أمامك الآفاق، وتشعرك بالراحة وتبدو الأمور أكثر وضوحاً وسهولة بالنسبة لك، فقد تتاح لك فرص جديدة، وتتطور أعمالك وتتحسن أوضاعك المالية، وربما تفرح اعتبارا من هذا الوقت بحدث يخص أولادك إذا كنت مرتبط.

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