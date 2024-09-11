نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على إيرادات الأفلام السينمائية لموسم الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تستمر الأفلام في المنافسة خلال الموسم الصيفي بدور العرض السينمائية وهي: إكس مراتي، ولاد رزق 3، واللعب مع العيال، وعصابة الماكس، وأهل الكهف، وجوازة توكسيك، ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن إيرادات الأفلام أمس الثلاثاء أمس، الثلاثاء.

فيلم “إكس مراتي”:

جاء في المركز الأول فيلم “X مراتي” بعدما حقق إيرادات وصلت إلى 487،716 جنيه.

x مراتي يقوم ببطولة الفيلم كل من هشام ماجد ومحمد ممدوح وأمينة خليل وتأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى وإخراج معتز التونى.



فيلم “ ولاد رزق”:

تمكن فيلم “ولاد رزق” من تحقيق إيرادات ليلة أمس، الاثنين، بلغت 164،184 جنيه، ما جعله يحتل المركز الثاني.

ويشهد فيلم “ولاد رزق 3” مشاركة عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد عز، وعمرو يوسف، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وعلي صبحي، ومن أبرز ضيوف الشرف الملاكم العالمي تايسون فيوري، وكريم عبد العزيز، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.



فيلم “ اللعب مع العيال ”:

وجاء فيلم “اللعب مع العيال” بطولة محمد إمام، في المركز الثالث، حيث حقق 110،936 جنيه.

الفيلم من إنتاج اتحاد الفنانين للسينما والفيديو، ويشارك في بطولته مع محمد إمام كل من أسماء جلال وباسم سمرة وحجاج عبدالعظيم وويزو ومصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة وهو العمل الأول الذي بينه وبين محمد عادل إمام.



فيلم " عصابة الماكس ”:

وحقق فيلم “عصابة الماكس” أمس إيرادات بلغت قيمتها 34،781 جنيه.

والفيلم يقوم ببطولته كل من أحمد فهمى وروبى ولبلبة وأوس أوس وإخراج حسام سليمان.

فيلم “جوازة توكسيك”:



حقق فيلم “جوازة توكسيك” 19،801 جنيه، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول قصة حب فريدة وكريم، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، لتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل في مصيرهما، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تمامًا عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية، فهل ستنتهي رحلة فريدة وكريم بالزواج الذي يحلمان به؟

فيلم “جوازة توكسيك” من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم وإنتاج شركة نيو سنشري New Century، وشارك في الإنتاج شركات؛ سينرجي، ماجيك بينز، أفلام مصر العالمية وفيلم سكوير، والفيلم بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، جوهرة، نورين أبو سعدة وفاروق قنديل.

فيلم “ أهل الكهف ”:

حقق فيلم “أهل الكهف” إيرادات بلغت 2،363 جنيه، ليتذيل القائمة.