نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصور الثقافة تختتم فعاليات برنامجها الصيفي "أنا فنان.. أنا مبدع" لذوي الهمم بسوهاج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اختتمت بمتحف سوهاج القومي، الاثنين، فعاليات البرنامج الصيفي المجاني لذوي الهمم، الذي أطلقته الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، في يوليو الماضي، تحت شعار "أنا فنان.. أنا مبدع"، ضمن مبادرة وزارة الثقافة المصرية "ثقافتنا في إجازتنا".

حضور كبار الشخصيات

شهد حفل الختام د. جمال عبد الناصر مدير عام إقليم وسط الصعيد الثقافي، علاء القاضي مدير عام المتحف، د. مجدي البدري، مدير عام إدارة الحفائر والبعثات الأجنبية بمنطقة آثار سوهاج سابقا، د.عثمان عبد العال، مسئول التربية الخاصة بديوان المديرية، د. فاطمة الزهراء رضوان، رئيس قسم الموهوبين بالفرع، ومصطفى عباس مدير إدارة الخدمات الثقافية بالفرع ولفيف من الشعراء والمثقفين، وقيادات قطاع الآثار بالمحافظة.

معرض الفنون والحرف اليدوية

استهلت الفعاليات بتفقد معرض تضمن 120 قطعة فنية نتاج الورش الفنية والحرفية التي نفذت خلال الفعاليات وهي: الخط العربي، الرسم، المشغولات اليدوية بالخرز، والطين الأسواني.

كلمة مدير عام الإقليم

وأعرب مدير عام الإقليم عن سعادته البالغة لحضوره ختام فعاليات مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" بسوهاج وسط الطلاب ذوي الإعاقة، موجها تحية إعزاز وتقدير لكل من شارك في إسعادهم، ومشيدا بالحصاد المتميز لختام الأنشطة الثقافية والفنية.

استعراض أبرز الفعاليات

من ناحيتها استعرضت رئيس قسم الموهوبين أبرز الفعاليات الثقافية والفنية التي استمرت قرابة شهر ونصف، مؤكدة على الدور الجوهري لقصور الثقافة في نشر الفنون ودعم ذوي الهمم إيمانا بمواهبهم.

واختتمت حديثها معلنة تنفيذ المزيد من الأنشطة الثقافية بالمتحف، ضمن المبادرة الرئاسية الجديدة "بداية" لدعم وبناء الإنسان، موجهة الشكر والتقدير للأطفال المشاركين وذويهم.

دور الثقافة في نشر الوعي

وأثنى مدير عام المتحف القومي على دور الثقافة في نشر الوعي الثقافي وترسيخ الهوية، وأشاد بفكرة التعاون بين الجهتين، قائلا: "إننا شركاء وسنعمل معا، والمتحف يفتح أبوابه لاستقبال المبدعين كافة".

فقرة المواهب والعروض الفنية

أعقب ذلك فقرة لعدد من الموهوبين من ذوي الهمم تنوعت ما بين تقديم الأغنيات والاسكتشات التمثيلية، وإلقاء القصائد الشعرية والإنشاد.

تكريم المبدعين والمشاركين

واختتمت الفعاليات بتكريم مدير عام المتحف ومدربي الورش، والأطفال الموهوبين بمنحهم شهادات تقدير نظرا لما قُدم من فن هادف وراق.

تنظيم البرنامج والجهات المشاركة

برنامج "أنا فنان.. أنا مبدع" نظمته هيئة قصور الثقافة، من خلال فرع ثقافة سوهاج، ونفذه قسم الموهوبين بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، إدارة التربية المتحفية والمؤسسة العربية لذوي الهمم.

فقرات متنوعة وهدف ثقافي

وشهد البرنامج طوال فترة تنفيذه، مجموعة متنوعة من الورش الحرفية والفنية وفقرات اكتشاف مواهب في مختلف المجالات، بمشاركة عدد كبير من طلاب برنامج الفئات الخاصة، بهدف نشر الفنون ودعمهم باكتشاف مواهبهم وتنميتها، تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية.