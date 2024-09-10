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أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان يحيى الفخراني خلال مداخلة مع خيري رمضان، في برنامجه مع خيري، الذي يُعرض على قناة المحور، عن أعماله الفنية الفترة المقبلة.

يحيى الفخراني يكشف عن أعماله الفنية في الفترة المقبلة

قال يحيي الفخراني: لم أقرأ السيناريو الخاص بالمسلسل كاملًا ولكن قرأت الفكرة فقط، ولم أتعاقد على تقديمه ولكن وافقت على ذلك، وأنا أحرص دائمًا على قراءة فكرة أي عمل يُعرض علي واتخذ قرار تقديمه عندما تنتهي كتابة الحلقات كاملة إذا نال إعجابي، وقد أوقع على تقديمه إذا كان الوقت ضيق بسبب قرب رمضان ولكن اتعرف وقتها على نهاية القصة التي أقدمها.

يحيي الفخراني يعيد تقديم مسرحية الملك لير

وتابع الفخراني: وافقت على إعادة تقديم مسرحية الملك لير مجددًا على خشبة المسرح القومي، وسأقدمها بمخرج جديد ولكن بنفس النص الذي قدمته بها من قبل، وستبدأ العروض في شهر ديسمبر أو يناير المقبل.

تفاصيل مسلسل يحيي الفخراني الجديد

يُذكر أن مسلسل الأستاذ من بطولة يحيى الفخراني، جاري حاليًا كتابة حلقاته، والتعاقد مع باقي الأبطال المشاركين في بطولته بجانب الفخراني، من أجل تحديد موعد انطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة، والعمل مكون من 30 حلقة، ومن إخراج ماندو العدل، تأليف أمين جمال، وإنتاج جمال العدل.

يحيي الفخراني يعلق علي تريند مسلسل الليل وآخره

سبق، تصدر مسلسل الليل وآخره بطولة يحيي الفخراني التريند الفترة الماضية، بسبب إعادة عرضه حاليًا على الرغم من مرور 21 عام على عرضه الأول، وعلق الفخراني: أنا لا أتابع السوشيال ميديا، ولكن علمت تصدر الليل وآخره التريند من زوجة ابني، ولكن أصبحت سعيدًا لأن العمل الجيد في النهاية يبقى مهما مرت سنوات على صنعه، وفي مسلسل الليل وآخره كل الصناع قدموا أفضل ما لديهم، الليل وآخره كان سيقدمه في البداية الراحل نور الشريف، ولكن كان يقدم وقتها مسلسل عمرو بن العاص، وحقق الليل وآخره نجاحًا كبيرًا، وكان سعيدًا بنجاحي وكان إنسان جميل وطيب القلب.

اخر اعمال يحيي الفخراني

وكان اخر اعمال يحيي الفخراني هو منافسته في موسم دراما رمضان الماضي 2024 بمسلسل عتبات البهجة، والعمل دارت أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حول علاقة الجد بأحفاده، والعمل مكون من 15 حلقة، وشارك في بطولته جومانا مراد، صلاح عبدالله، هنادي مهنا، سماء إبراهيم، خالد شباط، يوسف عثمان، ومن تأليف مدحت العدل ومقتبس عن رواية لـ إبراهيم عبدالمجيد ومن إخراج مجدي أبو عميرة وإنتاج جمال العدل.