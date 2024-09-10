نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| وفاء عامر: أحمد العوضي ومحمود حمدان لايقين على بعض وربنا ما يفرقهم أبدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الفنانة وفاء عامر عن إعجابها بالعمل الفني الجديد للفنان أحمد العوضي والمؤلف محمود حمدان، متمنية لهما كل التوفيق في مسلسلهم الجديد "فهد البطل"، مشيرة إلى أن العوضي وحمدان يشكلان ثنائيًا ناجحًا في مجال الدراما.

وفاء عامر: أتمني أن "فهد البطل" يكون أحلى من "حق عرب"

وبسؤالها عن مشاركتها في مسلسل "فهد البطل" قالت في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني": "لأ معرضوش عليا بس أنا بحبهم وبتمنالهم كل الخير ومبسوطة جدًا جدًا للعوضي وبتمنى أن "فهد البطل" يكون أحسن من مسلسلنا "حق عرب" اللي عملناه السنة اللي فاتت".

أحمد العوضي ومحمود حمدان

وتابعت: "أحمد العوضي يستاهل كل خير وأنا بعشقه هو ومحمود حمدان، والاتنين ربنا ما يفرقهم أبدًا، هم لايقين على بعض أوي في الكتابة والتمثيل والفكر، وربنا يراضيهم يارب".

أبطال مسلسل نقطة سوداء

وأكدت الفنانة وفاء عامر أنها تقرأ حاليًا عدة سيناريوهات لاتخاذ قرار المشاركة في دراما رمضان 2025، كما أكدت مشاركتها في مسلسل "نقطة سوداء" المقرر عرضه قريبًا على قناة MBC.

ومسلسل نقطة سوداء مكون من 15 حلقة يشاركها بطولته نخبة من النجوم منهم أحمد مجدي وأحمد فهمي ونضال الشافعي وأحمد بدير، وسماح أنور، وأشرف عبد الغفور، وناهد رشدي، وسارة سلامة، وهدى الإتربي، وأحمد خالد صالح، تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال، وإخراج محمد أسامة.

تفاصيل مسلسل حق عرب

الجدير بالذكر أن آخر الأعمال الدرامية التي قدمها الفنان أحمد العوضي هو مسلسل "حق عرب" والذي قدم من خلاله شخصية عرب السويركي، ونال المسلسل نصيبًا كبيرًا من متابعة الجمهور أثناء عرض المسلسل في شهر رمضان الكريم لهذا العام الحالي 2024، وكان واحد من أبرز المسلسلات المنافسة في موسم دراما رمضان لهذا العام.

أبطال مسلسل حق عرب

مسلسل "حق عرب" بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، سلوى عثمان، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، إبراهيم السمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وتأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.