توقيع اتفاقية تبادل محتوى درامي وبرامجي بين المتحدة للخدمات الإعلامية وقناة "هي"

القاهرة - محمد ابراهيم -

في خطوة جديدة تعزز من حضورها في مجال الإعلام، أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن توقيعها اتفاقية مهمة مع قناة "هي" التليفزيونية.

هذه الاتفاقية تعكس التزام الشركة بتوسيع شبكة شراكاتها وتقديم محتوى متنوع للجمهور.

تفاصيل الاتفاقية

وقعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقناة "هي" اتفاقية لتبادل المحتوى الدرامي والبرامجي، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين الطرفين. وقد وقع الاتفاقية كل من عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة، وإيهاب جلال، مؤسس قناة "هي"، بالإضافة إلى محمد إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة "اسما للإنتاج الإعلامي".

استراتيجية الشركة المتحدة

تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة الرامية إلى تعزيز شراكاتها مع المؤسسات الإعلامية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. يهدف الاتفاق إلى توفير محتوى درامي وبرامجي وترفيهي متميز يلبي تطلعات الجمهور المصري والعربي والدولي.

أهداف الاتفاق

يسعى هذا التعاون إلى تقديم تجارب جديدة ومبتكرة للمشاهدين، مما يعزز من جودة المحتوى الإعلامي المقدم ويحقق طموحات الجمهور في الحصول على برامج وأعمال درامية مميزة.