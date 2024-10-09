بعد الفبض عليه وتصدره التريند... تعرف على أبرز المحطات الفنية لـ طارق ريحان

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر اسم الفنان طارق ريحان، تريند محركات بحث جوجل، فور انتشار أنباء القبض عليه، من قبل هيئة تنفيذ الأحكام لتنفيذ أحكام ضده في قضية نصب.



القبض على طارق ريحان



ومن جانبه، ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، القبض على طارق ريحان، لصدور أحكام قضائية ضده في قضايا نصب وتبديد، وتم القبض عليه في إحدى الشقق بـ منطقة 6 أكتوبر.

وقامت قوات الأمن بالجيزة بترحيل طارق ريحان، إلى مديرية أمن القاهرة بدائرة قسم الزاوية الحمراء، لتنفيذ أحكام قضائية ضده.





أبرز المحطات الفنية لـ طارق ريحان



وبدأ طارق ريحان، مشواره الفني في أواخر الثمانينات بالقرن الماضي، وقدم العديد من أدوار الوسط في الدراما والسينما، ومن أبرز أعمال الفنية: (مسلسل السقوط في بئر سبع، مسلسل ملك روحي، مسلسل عزيز على القلب).

وتوقف النشاط الفني لـ طارق ريحان، منذ 7 سنوات، فكان أخر أعماله الفنية مسلسل سلسال الدم الجزء الرابع مع الفنانة عبلة كامل والفنان رياض الخولي، وساحرة الجنوب، للفنانة حورية فرغلي.