نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حنان ترك وصلاح عبد الله من تبادل الرسائل إلى الاحتفاء بنجاح ابنته دنيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة المعتزلة حنان ترك تعليقًا عبر حسابها على منصة "إكس"، حيث أعربت عن نيتها في إعادة ترتيب أولوياتها لتحقيق التوازن في حياتها، وقد تفاعل معها الفنان صلاح عبد الله، مما أدخل السعادة إلى قلبها.

تعليق حنان ترك

قالت حنان ترك في تعليقها: "هرتب أولوياتي لتحقيق التوازن في حياتي.. مين يقول وأنا كمان؟"، مشيرة إلى أنها تسعى لإيجاد توازن بين حياتها الشخصية والمهنية.

رد صلاح عبد الله

رد عليها الفنان صلاح عبد الله قائلًا: "نفسي أقول بس خايف مكنش قد القول ياما قلت كتير زمان والفشل كان مهول"، معبرًا عن تحفظه وتردده في اتخاذ قرارات كبيرة بعد تجاربه السابقة.

رد حنان ترك الثاني

لم تتأخر حنان ترك في الرد على تعليق صلاح عبد الله، حيث كتبت: "فشل إيه بس يا عم صلاح يا حبيب الملايين.. دا إحنا اتعلمنا التفاؤل منك وشفنا النجاح معاك يا دياسطي"، مشيدة بتأثيره الإيجابي على من حوله.

صلاح عبد الله وفخره بابنته دنيا

في سياق آخر، نشر الفنان صلاح عبد الله تعليقًا عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، حيث أعرب عن فخره بابنته دنيا، التي حصلت على جائزة أفضل مذيعة راديو في ملتقى التميز والإبداع العربي.

تعليق صلاح عبد الله حول نجاح ابنته

كتب صلاح عبد الله: "بنتي دنيا لما إتخرجت من إعلام قسم إذاعة وتليفزيون حاولت أساعدها وفشلت، ولما فشلت حزنت واكتأبت، لكن بنتي قاوحت وكافحت ونجحت"، وأوضح كيف أن نجاحها كان نتيجة لمجهودها الشخصي وإصرارها على تحقيق أهدافها.

وأضاف: "أنا فخور بيكي يا دنيا، فلا تكلي ولا تملي وإستمري والله ولي التوفيق.. مبرووك يادنيتي".

مسلسل "تيتا زوزو" والظهور المنتظر لصلاح عبد الله

على صعيد الأعمال الفنية، ينتظر الفنان صلاح عبد الله عرض مسلسله الجديد "تيتا زوزو" بمشاركة الفنانة إسعاد يونس. المسلسل من المقرر عرضه على قناة DMC في 21 سبتمبر الجاري.

تفاصيل المسلسل

يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب صلاح عبد الله، كل من إسلام إبراهيم، ندى موسى، حمزة العيلي، ونور محمود، العمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل، ويعد من الأعمال التي يظهر فيها صلاح عبد الله بشكل مختلف عن أدواره السابقة.