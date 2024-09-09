نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. بدرية طلبة تتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة بدرية طلبة، تريند محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تعرضها لأزمة صحية، نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات، لإجراء عملية جراحية، وكشفت عن ذلك الأمر من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت بدرية صورة لها من داخل المستشفى، وعلقت عليها قائلة: "الحمد لله مرارتي اتفقت وشيلتها، شكرًا لكل إلى سأل عليا ربنا يتم شفيا على خير".

آخر أعمال بدرية طلبة

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة بدرية طلبة فيلم " الملكة" من بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبد الرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم حسن الرداد، ومحمد رضوان، وأوس أوس وتأليف هشام هلال وأحمد رمزي، واخراج سامح عبدالعزيز.

أحداث فيلم الملكة

فيلم الملكة، دارت أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، حول هالة صدقي التي تقدم شخصية «ماجدة»، والتي تتعرض للعديد من المشكلات، وتستعين بأصدقائها والمقربين من أجل استعادة حقوقها، وتشهد الأحداث العديد من مراحل الهروب من أجل كسب المزيد من الوقت، في إطار تشويقي تصاعدي للأحداث.



أبطال فيلم الملكة

فيلم "الملكة" من بطولة: هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبد الرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم حسن الرداد، ومحمد رضوان، وأوس أوس، وهو من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، وإخراج سامح عبد العزيز