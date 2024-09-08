ملتقى يمني في القاهرة يجمع 15 تشكيلياً من 4 قارات

ملتقى يمني في القاهرة يجمع 15 تشكيلياً من 4 قاراتفي نشاط ثقافي جديد، متقدم وعابر للحدود، جاذب للألوان جامع للأسماء والتجارب الملهمة دشن المنتدى العربي للفنون مساء الثلاثاء أعمال ملتقى وورشة "وصلون" الدولي للفنون التشكيلية بمشاركة 15 فنان من دول عربية وأجنبية.

الملتقى الذي ينظمه المنتدى بالشراكة مع "متجر ديمة آرت" وبرعاية الدكتور مروان الخالد في العاصمة المصرية القاهرة، يستمر حتى الـ 12 من سبتمبر، تلتقي فيها أفكار وألوان الفنانين لترسم لوحات وحورات لونية مكثفة ستظل خالدة في جدار التشكيل اليمني.

وبحسب الجهة المنظمة، سترافق الملتقى جلسات نقاشية وحوارية بين جميع الفنانين الذين يمثلون مدارس وتجارب مختلفة بما يشكل المعنى الحقيقي للتواصل الفني والتشكيلي وبشكل عملي في تجربة جامعة ومتنوعة هي ورشة وملتقى وصلون الدولي للفنون التشكيلية".

شارك في التدشين شخصيات رسمية يمنية إلى جانب سفير سلطنة عمان السابق لدى ماليزيا رياض مكي، كما يشارك في الملتقى الفنان التشكيلي المصري طاهر عبدالعظيم كـ "ضيف شرف".

وخلال التدشين عبر منسق الملتقى التشكيلي ردفان المحمدي عن ارتياحه للحضور الكبير الذي شهد اقبالا واسعا من الفنانين والأكاديميين والباحثين والمهتمين، وأكد أهمية الورشة للفنانين المشاركين لتبادل الخبرات والتجارب، وكذلك أهمية الورشة الفنية الدولية _ التي جمعت فنانين لأول مرة من 15 دولة يمثلون أربع قارات _ بالنسبة للمنتدى العربي للفنون.

وقال المحمدي: "من المعروف أن الفن لغة تواصل عالمية، ولذلك جاء ملتقى وصلون ليمثل تواصلاً فكريا وحوارياً ولونياً بشكل مباشر ومفتوح ومكثف بين الفنانين من مختلف الدول وهم أصحاب تجارب احترافية وشبابية لافتة ورائدة".

بدوره أكد راعي الملتقى الدكتور مروان الخالد بأن الورشة تمثل إضاءة قوية عن اليمن المثقف والمبدع والأنيق في وسط عتمة بالغة، واعتبرها إشارة مهمة وذكية للتعريف بقدرات فناني اليمن ليس فقط على الحضور والمشاركة خارج الوطن، بل والرغبة والقدرة على تبني وادارة وتنظيم الفعاليات الثقافية الدولية بكل اقتدار وتميز.

ولفت الخالد إلى أهمية الحدث الفني كجزء من الاحتفاء الثقافي الذي تستحقه الذكرى الـ 62 لثورة 26 من سبتمبر الخالدة التي غيرت مسار وحياة اليمنيين بشكل كامل.

وإلى جانب اليمن التي تمثلها الفنانتين سبأ جلاس وسحر اللوذعي، يمثل المشاركين في الملتقى كل من "ايطاليا، الهند، سويسرا، أمريكا، مصر، الكويت، لبنان، السعودية، الأردن، العراق، تونس، سوريا، فلسطين، المغرب، سلطنة عمان".

ويحظى الملتقى باهتمام وتقدير واسع من قبل المهتمين والصحفيين اليمنيين ونشطاء وسائل التواصل الذين عبروا عن فخرهم واعتزازهم بالدور الفني الذي يلعبه المنتدى العربي للفنون كمنارة فنية أصبح ضوؤها يمثل اليمن في الخارج بكل سطوع.