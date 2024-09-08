أحمد شاهين لـ "دوت الخليج الفني": إحنا جايين نكمل نجاح مسلسل صوت وصورة"

القاهرة - محمد ابراهيم - يستأنف الفنان أحمد شاهين تصوير أحداث أعماله الدرامية الذي يحمل اسم "رقم سري"، والذي يعد الجزء الثاني من مسلسل "صوت وصورة"، وذلك بعد أن حقق نجاحًا كبيرًا وعرضه.

تفاصيل مسلسل رقم سري

وكشف أحمد شاهين في تصريح خاص لموقع دوت الخليج الفني عن تفاصيل الجزء الثاني من المسلسل، معبرًا عن سعادته بمشاركته فيه.

وعبر أحمد شاهين عن سعادته بالمشاركة قائلًا: "أنا مبسوط جدًا إني أنا موجود في الجزء التاني ومبسوط جدًا إني تم اختياري إن أنا أكمل من ضمن الشخصيات اللي هتكمل في الجزء التاني لصوت وصورة".

وأوضح: "المسلسل إخراج أستاذ محمود عبد التواب "توبة" وإنتاج شركة أروما وتأليف دكتور محمد سليمان عبد الملك وده طبعًا حاجة تخليني مترددتش لحظة إن أنا أبقى موجود وسط الكوكبة الجميلة دي خصوصًا إننا جايين نكمل نجاح حصل في الجزء الأولاني".

وأضاف: "مترددتش لحظة لما قالولي إن المخرج عايزك تكمل في دورك، خصوصًا إن مصطفى جاويش حقق نجاح كبير جدًا الحمد لله، غير السوشيال ميديا حقق نجاح في الشارع وده النجاح الحقيقي اللي الواحد بيلمسه لما بيلاقي الناس في الشارع متابعة وبتسأل ويمكن مش عارفين اسمي بس عارفين شكلي وكانوا بينادولي في الشارع باسم مصطفى جاويش".

وتابع: "وفكرة إن الناس تناديني باسم الشخصية ده نجاح كبير ودي حاجة تخليني طبعًا أبقى مبسوط وسعيد جدًا بدوري إنه لمس الجمهور خصوصًا إننا كنا بنشتغل في أوقات صعبة جدًا كنا بنعرض في بداية الغز على أخواتنا في غزة فكنا قلقانين ولكن الحمد لله ربنا كرمنا وادانا على قد تعبنا وسعيد جدًا إن أنا موجود في مسلسل بطولة ياسمين رئيس وصدقي صخر وعمرو وهبة ورامي الطمباري ونجوم كتير بتشاركنا الجزء ده".

وأكد: "إحنا بنوعد الجمهور إن الجزء ده أو مسلسل رقم سري هيبقى أقوى من الجزء الأولاني لإنه ورق الحلو أوي ودكتور محمد سليمان عبد الملك كاتب حدوتة حلوة أوي وحاجة جميلة أوي تخلينا مبسوطين وإحنا بنمثل".

واختتم: "من أول 3 و4 حلقات الجمهور هيتشد مع الحدوتة الجديدة والقضية الجديدة".